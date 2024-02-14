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В Латвии в прошлом году зарегистрирован 14 121 новорожденный, что на 11,5% или на 1833 новорожденных меньше, чем в 2022 году, со ссылкой на Центральное статистическое управление сообщает агентство LETA.

В 2023 году в Латвии зарегистрировано 7223 мальчика, что на 11,4% или 931 новорожденного меньше, чем в 2022 году, и 6898 девочек, что на 11,6% или 902 новорожденных меньше.

В Статистическом управлении отметили, что в прошлом году меньше всего детей родилось в четвертом квартале — 3299, что на 2,7% или 92 детей меньше, чем в четвертом квартале 2022 года. В прошлом году в каждом месяце родилось меньше детей, чем в соответствующем месяце 2022 года.

В то же время, в 2023 году в Латвии зарегистрировано 27 724 умерших, что на 9,8% или 3007 меньше, чем в 2022 году, когда был зарегистрирован 30 731 умерший.

С 2021 года, когда под влиянием пандемии COVID-19 смертность была самой высокой за последние 20 лет, зарегистрированное число умерших в прошлом году сократилось на 19,9%, или на 6876 человек, отметили в управлении.

С 2021 года умерших в Латвии ежегодно в два раза больше, чем родившихся — в 2023 году умерших было в два раза, или на 13 603 человек больше, чем родившихся. Наибольшая разница наблюдалась в 2021 году, когда умерших было на 17 180 больше, чем родившихся.

С 1990 года смертность в Латвии превышает рождаемость.

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