Несмотря на поддержку России со стороны белорусского режима и политической элиты, белорусская общественность по-прежнему сдержанно относится к белорусско-российскому сближению, особенно в сфере безопасности и обороны, говорится в ежегодном отчете Бюро по защите Сатверсме (БЗС, SAB).

В прошлом году Беларусь продолжила гибридные операции против Латвии, Литвы и Польши, используя мигрантов из третьих стран и способствуя незаконному пересечению границы, говорится в сообщении SAB.

Белорусский режим и его пропагандистские СМИ также все активнее пытались представить Латвию, Литву и Польшу в негативном свете с помощью информационных кампаний.

По мнению SAB, в настоящее время нет никаких признаков того, что эта тенденция ослабнет в обозримом будущем, и Беларусь, наряду с Россией, будет продолжать представлять угрозу для Латвии через различные формы гибридной войны.

Однако, несмотря на поддержку России со стороны белорусского режима и политической элиты, белорусская общественность по-прежнему очень неохотно идет на сближение двух стран.

Александр Лукашенко и его правительство активно пытаются создать впечатление, что благодаря политике режима Беларуси удалось избежать прямого участия в войне России против Украины.

Это важно для белорусского режима, так как население страны негативно относится к войне России в Украине и особенно критично к идее прямого участия Беларуси в этой войне, отмечает SAB.

Бюро пришло к выводу, что белорусская общественность в подавляющем большинстве случаев негативно воспринимает как перемещение наемников группы "Вагнер" в Беларусь, так и решение о размещении российского тактического оружия на белорусской территории.

2023 год ознаменовал собой новую тенденцию в белорусской политике, в рамках которой больше внимания стало уделяться обороне и укреплению белорусских вооруженных сил. В прошлом году расходы оборонного бюджета Беларуси увеличились более чем на 50%, что стало самым значительным увеличением за последние годы, в результате расходы составили около 1,4-1,6% ВВП. Однако, несмотря на столь значительное увеличение расходов на оборону, бюджет на внутреннюю безопасность продолжает занимать более высокую долю в общих расходах.

Сотрудничество Беларуси с Россией играет важную роль в рамках так называемого проекта "Единое государство", который предусматривает финансирование различных программ в ряде областей политики. Это открывает возможности для России инвестировать в военную инфраструктуру Беларуси в своих целях, тем самым еще больше усиливая свое присутствие и влияние на белорусской территории, подчеркивают в БЗС.

Несмотря на очевидные проблемы, белорусское правительство, как сообщается, активно стремится сформировать более оптимистичный взгляд на будущий экономический рост. Однако, по оценке БЗС, прогнозы белорусского правительства не соответствуют реальности. Прогнозы экономического развития и бюджета Беларуси на 2024 год считаются чрезмерно оптимистичными, предполагающими плавное экономическое развитие и возможность продолжать заимствования на внешних финансовых рынках, несмотря на все внешние факторы, включая влияние санкций ЕС и США

Экономическая и финансовая ситуация в Беларуси уже демонстрирует обратную тенденцию, подчеркивает SAB. Хотя Беларусь рассматривает Китай как одного из своих важнейших экономических партнеров, санкции ЕС и США против Беларуси значительно ослабили ее привлекательность. В результате Китай стал более осторожным как в плане финансового кредитования, так и в отношении потенциального развития совместных проектов регионального значения.

Аналогичным образом, несмотря на то, что экономическое сотрудничество России с Беларусью считается очень тесным, Россия также стала более осторожной, учитывая необходимость сосредоточиться на стабилизации своей экономики и финансовой системы. Эти факторы заставили Беларусь активнее искать новых зарубежных партнеров и потенциальные рынки сбыта для своих товаров.

Важным событием 2024 года станут парламентские выборы, которые пройдут в Беларуси. Белорусский режим сделает все возможное, чтобы обеспечить максимально возможную поддержку и участие населения в избирательном процессе, поэтому можно ожидать, что правительство будет готово увеличить бюджетные расходы на развитие некоторых местных инфраструктурных проектов и социальных программ, чтобы повысить удовлетворенность населения, отметили в SAB.

Это важно как для укрепления легитимности режима Лукашенко, так и для снижения потенциала внутренней нестабильности и протестов в преддверии предстоящих выборов. В то же время, хотя белорусское правительство осознает необходимость более широких структурных реформ для обеспечения конкурентоспособной оплаты труда в государственном секторе и способности предоставлять качественные государственные услуги, по крайней мере, до сих пор усилия в этой области были безуспешными.

За последний год, по данным SAB, не произошло существенных изменений в восприятии белорусским населением ситуации в стране.

Неудовлетворенность населения политической ситуацией в целом высока, однако широкомасштабные репрессии против политической оппозиции, СМИ, НПО и гражданского общества значительно снизили вероятность более широких протестов.

По этой причине в значительной степени вся деятельность гражданского общества и политической оппозиции в Беларуси публично угасла и ушла в подполье. После нелегитимных президентских выборов в Беларуси в 2020 году и последовавших за ними широких общественных протестов уровень репрессий со стороны белорусских властей остается очень высоким, подчеркивает SAB.

Общее число политических заключенных в Беларуси превышает 1 500 человек, но масштабы репрессий еще больше.

Параллельно с этим белорусское правительство продолжает активно преследовать белорусов за рубежом, выступающих против режима Лукашенко. Например, в 2023 году в Беларуси было введено изменение в законодательство, не позволяющее белорусским гражданам получать в посольствах документы, необходимые для сделок с недвижимостью в Беларуси или новые удостоверения личности.

Это расценивается как явное усиление репрессий против белорусского демократического движения за пределами страны и максимальное ограничение деятельности демократически настроенных белорусов, считают в SAB.

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