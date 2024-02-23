Foto: Rīgas dome
Во вторую годовщину вторжения России в Украину в Риге пройдут различные мероприятия в поддержку Украины. Центральным из них является митинг "Вместе — к Победе", который стартует в субботу у памятника Свободы в 12.30.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, спикер Сейма Дайга Миериня, глава МИДа Кришьянис Кариньш призвали жителей выразить солидарность с народом Украины и присоединиться к акции минуты молчания в субботу, 24 февраля, в 9 часов утра. Об этом сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Рижское самоуправление призывает жителей принять участие в мероприятиях по поддержке Украины. 24 февраля жителей призывают пойти на митинг "Вместе до победы!", благотворительные концерты "Вместе с Украиной" и Stop the War.

Митинг пройдет с 12:30 у Памятника Свободы. Его проведут исследовательская журналистка Ольга Драгилева и радиоведущий Валдис Мелдерис. На нем прозвучат обращения и музыкальные выступления от людей, которые последние два года посвятили помощи и поддержке Украине: человек года Европы в Латвии Сармите Цируле, учитель Ливанской 1-й средней школы Сандра Кивлениеце, альпинист Валдис Пуриньш, переводчик Виктория Притуляка, руководитель Фонда детской больницы Лиене Дамбиня, председатель Совета Латвийского гражданского альянса Георг Рубенис, диссидент Лидия Доронина-Ласмане и предприниматель, профессор и ополченец Юрис Альбертс Улманис.

В митинге примут участие также должностные лица балтийских стран и деятели культуры.

Участников митинга организаторы призывают взять с собой флаги Украины и Латвии, а также включить в одежду цвета украинского флага. Кроме того, можно взять с собой желтые и синие цветы и свечи, которые можно будет оставить у Памятника Свободы и посольства Украины.

В этот день Рига будет специально оформлена в знак поддержки Украины, а здание Рижской думы, Дом конгрессов и памятник Свободы будут подсвечиваться в цветах украинского флага, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.

Рекламные щиты и стенды в городе украшены плакатами в цветах украинского флага с надписью "Вместе за победу Украины!".

В знак солидарности с украинским народом на фасаде Рижского дома конгрессов три дня будет представлена аудиовизуальная проекция #WESTANDWITHUKRAINE. Ее автор — чешский художник по свету Алекс Довис. Проекция будет представлена 23, 24 и 25 февраля с 18:00 до 23:00.

Также 24 февраля колокола в Ратуше будут играть мелодии в поддержку Украины — в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00 вместо привычных произведений они исполнят песню "Молитва об Украине" (Духовний Гімн України).

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