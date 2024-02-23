Ксения Косинова приехала из Москву в Ригу через год после начала войны. "Мы до последнего надеялись, что это невозможно и война не начнется, — говорит она. — Потому что это просто самоубийство — в 21-м веке вести агрессивную политику в отношении соседней страны. Собственно, мы сразу решили, что надо уезжать".

Ксения Косинова — продюсер, ассистент режиссера, журналист и Зане Петровска, прожект-менеджер Media Hub Riga, координатор экстренной помощи.

Вместе с мужем Денисом они занялись оформлением документов на себя и на собаку. Сначала собирались уехать в Израиль — у обоих есть еврейские корни, разбирали архивы, писали запросы, собирали документы. Но тут в России объявили мобилизацию, и Денис срочно улетел в Казахстан. Осенью 2022 года на войну в Украину было мобилизовано, по официальным данным, 318 тысяч человек. Хотя Россия не раскрывает свои потери, журналисты Би-би-Си и Медиазоны подсчитали по открытым источникам, что 4915 мобилизованных уже погибли, всего похоронено 40599 военных. Чуть позже к нему в Казахстан присоединилась и Ксюша. Потом были Турция, Испания и наконец Латвия. "Латвия приняла нас очень тепло, мы познакомились здесь с огромным количеством классных людей, здесь мы строим свою новую жизнь, потому что прошлой, наверное, уже не будет. И Латвия теперь наш дом", — говорит Ксения.

Проект "Двойной портрет"



Война в Украине, развязанная агрессивным российским режимом, заставила многих людей бросить свои дома и искать убежище в чужих странах. Латвия приняла и помогла тысячам беженцев из Украины, бежавшим из-под бомбежек, и сотням гражданам России и Беларуси, которые не поддерживают политику, проводимую их правительствами.

Серия парных интервью "Двойной портрет" — о том, как остаться человеком, не дать волю злу и ненависти, протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Независимо от паспорта и несмотря на болезненную историю отношений между странами, идеологию и пропаганду, направленную на разжигание ненависти и непонимания. Мы расскажем вам истории людей из разных стран и жителей Латвии, которые им помогли и продолжают поддерживать.

"Двойной портрет" — проект фотографа Ольги Павловой и Media Hub Riga. Видео: Денис Соломович и Ксения Косинова.

В "прошлой" жизни она была журналисткой и работала на государственном телевидении. Потом ушла в анимацию и делала мультфильмы для детей. Вышла замуж за Дениса, режиссера-оператора, вместе организовали семейный видеопродакшн: снимали документальные и корпоративные фильмы, социальные проекты и рекламу. С началом войны работы меньше не стало, замечает Ксения, но многие проекты так или иначе были связаны с госструктурами и госзаказом, им за хорошие деньги предлагали снимать пропагандисткие ролики, связанные с войной.

"Мы приняли решение, что ничего такого делать не будем, это была такая личная гигиена, — говорит Ксюша. — Поняли, что не хотим находиться в стране, которая творит такие страшные вещи, мы не согласны с проводимой политикой. Вообще было жутко, страшно даже дома сидеть и смотреть "Дождь", прислушиваться: не к тебе ли идут? Весь подъезд уже обклеили плакатами в поддержку так называемой "СВО" (так российские власти и СМИ называют войну в Украине) и призывами идти на фронт, соседи начали писать доносы друг на друга, страшно стало выходить на улицу и столкнуться с полицией. Мы с Денисом много лет подряд ходили на оппозиционные митинги и не раз видели, как "винтили" людей. Я еще долго после отъезда боялась полицейских… Когда мы уехали из Москвы, в нашей квартире прятался наш друг, которому пришли две повестки в военкомат, а он не хотел идти на войну и убивать ни в чем неповинных людей".

Foto: Ольга Павлова

Зане Петровска родилась и выросла в Латвии, в Лиепае, окончила университет в Риге. Занималась маркетингом и рекламой в разных компаниях, после ковида перешла работать в аптечную сеть. "Мне все нравилось, казалось, что я помогаю людям", — вспоминает Зане. А потом началась война в Украине, и все ее знакомые и коллеги обсуждали, куда лучше уехать и что класть в чемодан, "потому что скоро сюда придет Путин и все разрушит". Больше переживали те, у кого дети.

"Я никуда не собиралась, но тоже была в состоянии эмоциональных качелей. А потом вдруг поняла, что мало только перечислять деньги беженцам из Украины, надо более системно помогать тем, кто спасается от войны", — вспоминает Зане. И тут ей позвонила Сабине Силе, директор проекта Media Hub Riga, который помогает преследуемым журналистам, и предложила работать в фонде. И Зане стала тем человеком, который первым встречает, утешает, выслушивает, отвечает на десятки вопросов — от "как устроить ребенка в садик?", "где найти врача?" до "в какую химчистку лучше отнести пуховик", помогая сотням людей в ежедневном режиме. Она выслушала сотни историй бежавших от войны и преследований у себя дома.

"У меня проснулась какая-то огромная эмпатия к тем людям, которые приехали в Ригу. Потому что у них в один миг весь мир рухнул и никто не знает, что будет дальше. Я в похожем состоянии, но я в Латвии, у себя дома, а у них ничего нет. И это хорошо, что есть люди, которые принимают и помогают. Я желаю им всем найти свой путь. Это нелегко, но будущее есть", — убеждена Зане.

Она говорит, что всегда мечтала о сестре, которой у нее не было, и вдруг появилась Ксюша. "Это какой-то вайб, не знаю как объяснить, но вот нашлась родная душа: у них с Денисом собака, как и у меня, они работали в рекламе, мы с Ксюшей в инстаграме даже оказались подписаны на одних и тех же блогеров — обе любим готовить, — смеется Зане. — Они с Денисом такие молодые, веселые, мне нравится как они живут и как одеваются. И еще мне нравится, что они не цепляются за прошлое, потому что большинство людей, с которыми я общалась, мечтают вернуться домой, к родителям, бабушкам, дачам и ты чувствуешь, что человек не планирует тут оставаться. А здесь наоборот — ребята хотят тут жить и все для этого делают".

"Зане — это вайб, вот правда, — повторяет вслед за подругой Ксюша. — Я очень рада, что мы тут подружились… Мы все мечтаем о том, чтобы этот ужас скорее закончился".

Свой последний день рождения, находясь в Москве, Ксюша отмечала уже после того, как началась война. Друзья подарили ей бутылку вина, урожай 2014 года — тогда Россия аннексировала Крым, а в Донбассе появились "ихтамнеты", российские военные, которых там якобы не было. Многие в Украине началом войны с Россией считают именно этот год. На бутылке написано "Нет войне, мы за мир!"

"Мы договорились, что когда кончится война мы ее откроем вместе и выпьем за мир, — говорит Ксюша. — Очень хочется, чтобы эта мечта скорее сбылась, чтобы мы открыли эту бутылку и выпили ее уже поскорее".

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