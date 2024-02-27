Сейчас самая большая пенсия по старости у одного латвийского пенсионера составляет 43 000 евро месяц, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования (ГАСС, VSAA) о состоящих на учете в декабре 2023 года получателях пенсий по старости.

Как пишет со ссылкой на Latvijas Avīze агентство LETA, размеры следующих четырех пенсий в пятерке крупнейших пенсий находятся в пределах от 8 до 10 тыс. евро. С учетом защиты личных данных VSAA не раскрывает, кто из пенсионеров получает самую большую пенсию в стране, но объясняет, что этот человек за свою трудовую жизнь заработал миллионы, из которых большие суммы заплатил на взносы социального страхования.

Максимальный размер обязательных взносов государственного социального страхования и добровольных взносов в 2023 и 2024 годах составляет 78 100 евро, сообщила Солвита Зирните, старший эксперт отдела методического управления пособиями VSAA.

Максимальный размер обязательных взносов государственного социального страхования и добровольных страховых взносов устанавливается каждые три года. Следовательно, потолок взносов изменчив, а значит, меняется и размер максимальной пенсии.

"Несколько случаев очень высоких пенсий стали возможны только потому, что человек очень долго платил очень большие суммы денег из очень больших доходов. Это делалось на протяжении десятилетий, а не одного-пары лет. Сейчас определен потолок взносов, но были годы, когда таких потолков не было, и эти люди платили больше установленного сейчас потолка", — пояснила Байба Фелсберга, старший эксперт отдела методического управления пенсиями VSAA.

Однако большинство жителей Латвии получают пенсию в среднем размере 500-600 евро. "Первый вызов, с которым сталкивается и который предстоит решать Латвии — это социальное неравенство и высокий уровень бедности", — отметил весной 2022 года генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корман, представляя обзор ситуации в Латвии. Он также озвучил новейшие, но многим хорошо известные данные: в Латвии один из самых высоких показателей социального неравенства в Евросоюзе и наибольшее число жителей, подверженных риску бедности.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!