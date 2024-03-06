Министерство образования и науки в качестве возможного решения перегрузку учителей рассматривает установку максимально допустимого количества учебных часов. Такая идея прозвучала в среду, 6 марта, на пресс-конференции в Министерстве образования и науки, сообщает агентство LETA.

Нагрузка преподавателей в настоящее время установлена ​​на уровне 36 часов в неделю, но треть учителей, или 34%, работают больше. Напротив, каждый четвертый учитель работает меньше половины рабочего времени.

По оценке министерства, именно уроки создают перегрузку — большинство учителей посвящает контактным урокам в среднем 34 часа в неделю. Министерство образования и науки предлагает определить максимально допустимое количество учебных часов. Эти ограничения могут варьироваться в зависимости от руководства школы и предмета.

Также может быть определена минимально допустимая пропорция между учебными часами и другими обязанностями, считают в министерстве. Следуя этим принципам, директор школы мог бы составить состав нагрузки для каждого учителя индивидуально.

По данным министерства, новая модель балансировки нагрузки не предусматривает "большой потребности" в новых учителях. Вместо этого следует подумать о более эффективном использовании существующего педагогического ресурса.

Минобразования предложит социальным партнерам договориться о переходе на другую методику учета рабочего времени и оценки состава нагрузки. Директор Департамента образования Министерства образования и культуры Эдите Канавиня считает существующую пропорцию "65:35" очень общей и порой трудноуловимой.

Министр образования Анда Чакша ("Новое Единство") надеется, что новые принципы балансировки нагрузки появятся в новой модели финансирования Programma skolā ("Программа в школе"). Однако пока рано говорить о точных цифрах, поскольку ведутся переговоры с социальными партнерами, в том числе, о возможности установления для всех педагогов 40-часовой нагрузки вместо существующих 36 часов.

С предложением ознакомлен Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA). Предлагаемую модель еще планируется обсудить с Латвийским союзом самоуправлений и Латвийской ассоциацией руководителей образования.

После достижения соглашения о распределении нагрузки в общем образовании Министерство образования и науки планирует сосредоточить внимание на других группах педагогов, в том числе вспомогательном персонале.

LIZDA же продолжает настаивать на том, что предложение Министерства образования и науки предусматривает лишь изменения в расчете рабочей нагрузки и не выполняет соглашение о забастовке. Председатель профсоюза Инга Ванага рассказала агентству LETA, что предложение министерство увеличивает общее количество учебных часов, что противоречит требованию LIZDA.

LIZDA и Министерство образования и науки снова встретятся на следующей неделе, чтобы продолжить переговоры о балансировке рабочей нагрузки педагогов. Однако профсоюз не отступает от решения обратиться в суд — сейчас идет работа с юристами по подготовке заявления, сообщил Ванага.

Министерство образования и науки и LIZDA должны были согласовать модель балансировки нагрузки еще в мае прошлого года.

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