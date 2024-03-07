Решение оставить должность председателя правления Pasažieru vilciens принял Роджерс Янис Григулис, сообщило Латвийское телевидение. Григулис объяснил свое решение тем, что он взял на себя ответственность за кризис с новыми электропоездами, который преодолен, поэтому пришло время покинуть должность.

Остальные два члена правления Pasažieru vilciens — Алдис Даугавванагс и Райтис Нешпорс — сохраняют свои должности.

"Каждый сотрудник АО Pasažieru vilciens ответственно и с высокой самоотдачей выполнял свои обязанности, сотрудничал как внутри предприятия, так и с другими участниками отрасли, внедряя и реализуя план снижения рисков. После того, как план был успешно реализован, я решил снизить общественное давление и уйти с поста председателя правления", — пояснил Григулис в заявлении.

Григулис занимает пост председателя правления предприятия с 2017 года. В 2022 году совет предприятия переизбрал его со сроком полномочий на пять лет.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") признал в разговоре с Латвийским радио, что знал о решении Григулиса, но воздержался от комментариев этого шага. В ближайшее время совет Pasažieru vilciens примет решение о том, что делать с вакансий главы правления.

Во вторник, 5 марта, Григулис заявил на пресс-конференции, что Škoda Vagonka — поставщик новых поездов — выполнило обещание в течение двух месяцев обеспечить доступность всех 95% электричек. Фактически пресс-конференция была мероприятием, на котором руководство АО Pasažieru vilciens отчитывалось о преодолении кризиса с электропоездами. В январе и феврале, напомним, новые электрички выходили из строя, отменялись и запаздывали рейсы.

В четверг, 7 марта, утро началось с сообщения о перебоях в движении поездов на линия Рига-Скулте и Рига-Тукумс. Как пояснил Григулис, перебои были связаны с проблемами в железнодорожной инфраструктуре — были обнаружены перебои с электроснабжением.

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