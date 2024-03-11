Одно из решений — индексация всех пенсий на 100%, что позволит примерно 25% пенсионеров получить ежегодную прибавку к пенсии, заявил в интервью агентству LETA министр благосостояния Улдис Аугулис.

Министерство благосостояния подготовило несколько вариантов индексации пенсий для рассмотрения Советом сениоров, в который входят организации пенсионеров. В качестве оптимального был выбран один — индексация всех пенсий на 100% через индекс потребительских цен и индекс заработной платы.

"Если мы посмотрим на пороговые значения, то будет несправедливо, если мы проиндексируем пенсии, например, до 609 евро и не проиндексируем пенсии в размере 610 евро. Все пенсионеры были налогоплательщиками, и теперь разделять людей в пенсионном возрасте, на мой взгляд, неправильно", — сказал Аугулис.

Оценивая нынешнюю пенсионную систему, министр сказал, что у министерства есть прогнозы до 2050 года. Оно также рассчитывает, что первый реальный участник трехуровневой пенсионной системы выйдет на пенсию в 2036 году.

Говоря о ближайшем будущем, в том числе о бюджете, Аугулис отметил, что социальный бюджет, в отличие от основного бюджета, достаточно хорошо работает с точки зрения доходов и расходов, и мы можем создавать накопления. Он не хотел бы видеть "политиков, которые пытаются вмешиваться в пенсионную систему, которая в данный момент работает как часы и не должна быть разрушена".

По мнению Аугулиса, необходимо формировать социальный бюджет так, чтобы Латвия не оказалась в ситуации 2009 года, когда на некоторое время пришлось сократить и пенсии. Он добавил, что министерство "держит руку на пульсе", чтобы не попасть в сложную ситуацию.

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