В первом квартале текущего года получателям российских пенсий будет выплачено четыре миллиона евро, сообщили агентству LETA в Госагентстве социального страхования (VSAA).

Пенсию за первый квартал (январь, февраль и март) в общей сложности получат 10 147 проживающих в Латвии российских пенсионеров. Еще пять человек получат похоронное пособие.

VSAA выплачивает российские пенсии лицам, получающим пенсию в Латвии в соответствии с латвийско-российским соглашением о сотрудничестве в области социального обеспечения. Договор действует с 19 января 2011 года.

Общая сумма, подлежащая выплате, составляет 4 038 728,05 евро.

Выплата за второй квартал запланирована в июне.

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