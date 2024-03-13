Велосипедные стойки планируется установить во всех 32 новых электропоездах. В каждом поезде будет предусмотрено место для 12 велосипедов — по шесть в каждом головном вагоне.

После утверждения окончательного решения и согласования технических характеристик производство велосипедных стоек начнется примерно через два-три месяца. Лишь затем они будут доставлены в Латвию и их постепенно установят в новых поездах. Учитывая, что на календаре уже середина марта, а проект еще на этапе утверждения, можно предположить, что стойки для велосипедов будут установлены не раньше июня-июля.