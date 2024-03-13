Foto: LETA

Чешская компания Škoda Vagonka представила потенциальное решение для горизонтальных и вертикальных велосипедных стоек в новых электропоездах, сообщили агентству LETA представители Pasažieru vilciens.

Велосипедные стойки планируется установить во всех 32 новых электропоездах. В каждом поезде будет предусмотрено место для 12 велосипедов — по шесть в каждом головном вагоне.

После утверждения окончательного решения и согласования технических характеристик производство велосипедных стоек начнется примерно через два-три месяца. Лишь затем они будут доставлены в Латвию и их постепенно установят в новых поездах. Учитывая, что на календаре уже середина марта, а проект еще на этапе утверждения, можно предположить, что стойки для велосипедов будут установлены не раньше июня-июля.

Расходы на производство и установку велосипедных стоек — которые не были предусмотрены изначально при заказе новых поездов — планируется покрыть из фондов ЕС.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit