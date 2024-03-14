В четверг ночью, 14 марта, демонтировали главную вывеску с торгового центра "Минск" в рижском микрорайоне Пурвциемс.

В соцсети Facebook появились кадры демонтажа вывески с торгового центра "Минск". К зданию подогнали автомобиль с краном и демонтаж, по показаниям, очевидцев продолжался до утра.

Ранее вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс обратился к одному из арендаторов "Минска" - компании Apex Investments - с призывом поменять главную вывеску торгового центра в соответствии с нынешней геополитической ситуацией, укрепить городскую среду Риги в национальных ценностях.

Вице-мэр отметил, что призывает и других юридических лиц — владельца центра, компанию AMG и арендатора MARIV — последовать примеру Apex Investments и убрать остальные вывески с надписями "Минск" и Minskas centrs со здания, а также принять участие в смене названия торгового центра.

Работы по демонтажу остальных вывесок могут продлиться до 18 марта.

Ранее Рижское самоуправление приняло решение о переименовании некоторых улиц, чтобы в Риге не было названий улиц, связанных с Россией. Например, улица Маскавас стала улицей Латгалес и улицей Ластадияс, а улица Тургенева впредь будет называться в честь известного латвийского художника Вильгельма Пурвитиса.

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