Двое граждан России, которым в соответствии с Законом об иммиграции были выданы распоряжения о выезде, покинули Латвию, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он сообщил, что на данный момент выдано всего девять распоряжений о выезде гражданам России, которые не подали никаких документов для получения вида на жительство в Латвии.

Семь распоряжений пока не выполнены, и если они не будут обжалованы, Государственная пограничная охрана попытается принудительно выдворить этих лиц, сказал Козловскис.

Министр также сообщил, что из более чем 1000 российских граждан, которых попросили объяснить причины невыполнения ими требований Закона об иммиграции, более 100 человек уже покинули Латвию и Шенгенскую зону. Это было установлено в сотрудничестве с литовскими и эстонскими пограничниками, поскольку граждане России могут пересекать внешнюю границу и в другой стране Шенгенской зоны.

Согласно закону об иммиграции, срок действия постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения необходимо было предоставить Управлению по делам гражданства и миграции подтверждение знания госязыка на минимальном уровне и наличия финансовых средств. В последний момент перед вступлением требований в силу в закон были внесены поправки, которые дали гражданам России еще два года на сдачу экзамена по латышскому языку, чтобы продолжать легально проживать в Латвии. Несмотря на эти изменения, с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те из них, кто не предпринял никаких мер для урегулирования своего статуса, с 2 сентября лишились ВНЖ и получили письма с призывами покинуть страну.

3 января истек срок действия ВНЖ у тех российских граждан, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции и которые не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза до 31 декабря 2023 года. Этот срок распространялся только на тех, кто повторно сдавал экзамен по госязыку до 30 ноября прошлого года.

Если гражданин России не смог успешно сдать экзамен, до 31 декабря 2023 года он должен был подать заявление на получение разрешения на пребывание в Латвии в течение двух лет.

Граждане России, у которых есть уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могут подать документы на получение ВНЖ до 31 марта 2024 года. ВНЖ будет выдаваться на два года. Уважительными причинами считаются серьезные проблемы со здоровьем и другие причины, не зависящие от воли и действий человека.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram