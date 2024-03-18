В понедельник член совета Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА) Тимур Томсонс был избран на должность председателя совета, сообщила агентству LЕТА представитель совета Анете Цируле.

За Томсонса проголосовали четыре члена совета, а один не принял участия в голосовании из-за своей концертной деятельности.

Как сообщалось, на прошлой неделе с должности председателя совета ЛМА ушла Хелена Демакова.

По ее словам, она уходит в отставку, потому что из-за ситуации в ЛМА это "слишком эмоционально сложный период для нее". Демакова также не хочет, чтобы пострадало качество ее лекций в Латвийской художественной академии.

"Мне очень жаль, что я обманула доверие министра культуры и пострадавших девушек", — сказала Демакова. Она продолжает работать в совете ЛМА.

Как сообщалось, после показанного Латвийским телевидением сюжета разразился скандал о сексуальных домогательствах преподавателей ЛМА к студенткам. В четверг ЛТВ сообщило, что академия получила новые заявления от пострадавших студенток.

К настоящему моменту один преподаватель привлечен к дисциплинарной ответственности и лишен должностей. Еще преподаватель был отстранен от работы с запретом общаться со студентами.

В совет ЛМА входят Томсонс, Демакова, Каспарс Путниньш, Артис Симанис и Нормунд Виксне.

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