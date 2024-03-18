За Томсонса проголосовали четыре члена совета, а один не принял участия в голосовании из-за своей концертной деятельности.
Как сообщалось, на прошлой неделе с должности председателя совета ЛМА ушла Хелена Демакова.
По ее словам, она уходит в отставку, потому что из-за ситуации в ЛМА это "слишком эмоционально сложный период для нее". Демакова также не хочет, чтобы пострадало качество ее лекций в Латвийской художественной академии.
"Мне очень жаль, что я обманула доверие министра культуры и пострадавших девушек", — сказала Демакова. Она продолжает работать в совете ЛМА.
Как сообщалось, после показанного Латвийским телевидением сюжета разразился скандал о сексуальных домогательствах преподавателей ЛМА к студенткам. В четверг ЛТВ сообщило, что академия получила новые заявления от пострадавших студенток.
К настоящему моменту один преподаватель привлечен к дисциплинарной ответственности и лишен должностей. Еще преподаватель был отстранен от работы с запретом общаться со студентами.
В совет ЛМА входят Томсонс, Демакова, Каспарс Путниньш, Артис Симанис и Нормунд Виксне.