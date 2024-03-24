Как сообщает пресс-служба Рижской думы, на закрытый участок Набережной Генерала Радзиня можно будет попасть по улицам Централтиргус, Прагас и 13 января.
В настоящее время в зоне строительства на Набережной Генерала Радзиня у Железнодорожного моста движение транспорта в обоих направлениях организовано по двум полосам.
Ограничения необходимы для перемещения крупногабаритной строительной техники.
Карту ограничения движения можно увидеть — здесь.
В муниципалитете рижанам и гостям города предлагают заранее планировать свои маршруты, по возможности предусмотреть дополнительное время в пути, а также соблюдать порядок движения во время строительных работ. Актуальная информация о новых или дополнительных изменениях в организации движения будет представлена отдельно в разделе ограничений движения на сайте самоуправления.
Согласно запланированному графику работ с 5 февраля этого года на Набережной Генерала Радзиня введены изменения в организации дорожного движения, чтобы обеспечить строительство моста, который соединит улицы Маскавас и Мукусалас, пересекая реку Даугава, Закусале и Мазо Даугаву.
Строительство центрального узла Rail Baltica Riga поручено компании BERERIX по заказу Eiropas Dzelzceļa līnijas. Мост обеспечит не только железнодорожное сообщение, но и новое удобное соединение между правым и левым берегами Даугавы для пешеходов и велосипедистов.