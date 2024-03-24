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Во время строительных работ в ночь с воскресенья, 24 марта, на понедельник, 25 марта, в период с 23:00 до 05:00 будет закрыто движение транспорта по Набережной Генерала Радзиня у Железнодорожного моста в направлении улицы 13 января.

Как сообщает пресс-служба Рижской думы, на закрытый участок Набережной Генерала Радзиня можно будет попасть по улицам Централтиргус, Прагас и 13 января.

В настоящее время в зоне строительства на Набережной Генерала Радзиня у Железнодорожного моста движение транспорта в обоих направлениях организовано по двум полосам.

Ограничения необходимы для перемещения крупногабаритной строительной техники.

Карту ограничения движения можно увидеть — здесь.

В муниципалитете рижанам и гостям города предлагают заранее планировать свои маршруты, по возможности предусмотреть дополнительное время в пути, а также соблюдать порядок движения во время строительных работ. Актуальная информация о новых или дополнительных изменениях в организации движения будет представлена отдельно в разделе ограничений движения на сайте самоуправления.

Согласно запланированному графику работ с 5 февраля этого года на Набережной Генерала Радзиня введены изменения в организации дорожного движения, чтобы обеспечить строительство моста, который соединит улицы Маскавас и Мукусалас, пересекая реку Даугава, Закусале и Мазо Даугаву.

Строительство центрального узла Rail Baltica Riga поручено компании BERERIX по заказу Eiropas Dzelzceļa līnijas. Мост обеспечит не только железнодорожное сообщение, но и новое удобное соединение между правым и левым берегами Даугавы для пешеходов и велосипедистов.

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