Рижская дума вынуждена согласиться с доводами генерального прокурора Юриса Стуканса, что процесс приватизации земельных участков рядом с аэропортом в 2012 году был противоправным, заявил на пресс-конференции мэр столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Рижское самоуправление намерено отдать возвращенные в собственность города участки государству, сообщил также градоначальник. Однако Рижская дума хочет получить со стороны государства информацию о том, как оно планирует использовать эту землю. Это необходимо, в том числе, в контексте дальнейших переговоров с литовским инвестором SIA Cella Investment 3, который собирался строить на земельных участках логистический центр. Напомним, что приватизированные участки были проданы инвестору, а теперь Рижская дума — по требованию генпрокурора — вернула землю себе в собственность.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге подтвердил, что идут переговоры с инвестором. Окончательная сумма, которую город должен будет заплатить инвестору за потерю земельных участков и закрытие проекта, на пресс-конференции названа не была. Литовская компания приобрела участки за 5,7 млн евро на аукционе в 2022 году.

Напомним, что 6 марта Рижская дума после двух срывов кворума все же приняла решение признать недействительным принятое 21 сентября 2022 года решение о завершении приватизации 22 земельных участков возле аэропорта. Тем самым столичное самоуправление восстановило свои права собственности на эти земельные участки.

Ранее, в 2010 году, когда мэром Риги был Нил Ушаков ("Согласие"), депутаты Рижской думы поручили муниципальному предприятию SIA Rīgas pilsētbūvnieks реализовать на этих земельных участках проект создания регионального выставочного и конференц-центра и вложили земельные участки в уставной капитал предприятия.

Позже, в 2012 году, Рижская дума отказалась от этого проекта и решила передать земельные участки на приватизацию.

Кирсис сообщил, что об этих выводах будут проинформированы правоохранительные учреждения.

Как уже сообщалось, в 2022 году земельные участки были проданы на аукционе, а в 2023 году самоуправление решило приступить к разработке территориального плана.

Общая площадь участков составляет 389 394 квадратных метра. Они расположены примерно в 400 метрах от огороженной территории аэропорта и границы города с Марупским краем, в квартале между улицами Мазас Грамздас, Калнциема, Микленю, Каркла и Мукупурва. Граница земельных участков также находится примерно в 500 метрах от Карля Улманя гатве, с ее правой стороны, в сторону центра города, и примерно в 600 метрах от шоссе, ведущего в аэропорт.

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