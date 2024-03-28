Литовский девелопер Sirin Development потребовал у Рижской думы компенсировать убытки, возникшие из-за решения самоуправления отменить результаты аукциона по продаже 22 земельных участков в районе аэропорта, сообщает LETA. Ранее по требованию генпрокурора Рижская дума вернула себе права собственности на эту землю, на которой литовский инвестор, купивший участки на аукционе, был намерен построить крупный центр логистики.

Sirin Development надеется, что процесс возврата уплаченных за землю денег — 5,7 млн ​​евро — начнется как можно скорее.

Член правления Sirin Development Лауринас Кузавас сообщил LETA, что иные возникшие убытки также будут детально подсчитаны, поскольку после покупки земли компания все время платила земельный налог и проценты банкам, которые кредитовали приобретение участков, были и другие траты. Как только Sirin Development получит официальное уведомление об отмене аукциона, компания также потребует возмещения возникших убытков.

"Мы уважаем решения учреждений и будем их выполнять. Однако с сожалением констатируем, что разногласия латвийских учреждений подрывают имидж Риги и всей страны, становясь препятствием для привлечения иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест и увеличения доходов бюджета. Тем более что это происходит в тот момент, когда иностранные инвесторы уже очень осторожны и избегают вкладывать средства в страны Балтии", — сказал Кузавас.

Он добавил, что ситуация действительно неприятная, поскольку Sirin Development посвятила этому проекту много времени, сил и финансовых ресурсов.

"Утеряна хорошая возможность проекта, который принес бы реальную пользу и городу, и аэропорту, и предприятию. Как видите, эта ситуация неприятна и для самого самоуправления", — добавил Кузавас.

Как земельные участки были отданы в частные руки и возвращены Риге

Как уже сообщалось, Рижская дума вынуждена согласиться с доводами генерального прокурора Юриса Стуканса, что процесс приватизации земельных участков рядом с аэропортом в 2012 году был противоправным, заявил на пресс-конференции мэр столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") в среду, 27 марта.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс, напомним, потребовал, чтобы Рижская дума вернула себе право собственности на эти участки, поскольку они необходимо для выполнения государственных функций. Между Рижской думой и Министерством сообщения был острый обмен мнениями на тему, почему этот факт — земля необходима государству и не должна перейти в частные руки — был упущен из виду.

6 марта Рижская дума после двух срывов кворума все же исполнила требование генпрокурора: приняла решение признать недействительным принятое 21 сентября 2022 года решение о завершении приватизации 22 земельных участков возле аэропорта. Тем самым столичное самоуправление восстановило свои права собственности на эти земельные участки. По словам Кирсиса, земля будет передана государству.

Ранее, в 2010 году, когда мэром Риги был Нил Ушаков ("Согласие"), депутаты Рижской думы поручили муниципальному предприятию SIA Rīgas pilsētbūvnieks реализовать на этих земельных участках проект создания регионального выставочного и конференц-центра и вложили земельные участки в уставной капитал предприятия.

Позже, в 2012 году, Рижская дума отказалась от этого проекта и решила передать земельные участки на приватизацию.

В 2022 году земельные участки были проданы на аукционе 22 за 5,7 млн ​​евро SIA Cella Investment 3, принадлежащее девелоперу Sirin Development. В свою очередь, Sirin Development входит в состав зарегистрированного в Литве холдинга ME Holding NT. В 2023 году самоуправление решило приступить к разработке территориального плана. Литовский инвестор собирался построить на купленной земле крупный складской центр.

Общая площадь участков составляет 389 394 квадратных метра. Они расположены примерно в 400 метрах от огороженной территории аэропорта и границы города с Марупским краем, в квартале между улицами Мазас Грамздас, Калнциема, Микленю, Каркла и Мукупурва. Граница земельных участков также находится примерно в 500 метрах от Карля Улманя гатве, с ее правой стороны, в сторону центра города, и примерно в 600 метрах от шоссе, ведущего в аэропорт.

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