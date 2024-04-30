В США бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Джаре Себастьян Далке был приговорен к 262 месяцам лишения свободы за попытку передачи секретной информации о национальной безопасности сотруднику российских спецслужб. Об этом сообщил Минюст США.

Согласно судебным документам, в 2023 году Далке признал себя виновным по шести пунктам обвинения в попытке передачи секретных неразглашаемых данных представителю иностранного государства.

С 6 июня по 1 июля 2022 года мужчина работал в АНБ архитектором безопасности информационных систем, следует из пресс-релиза. При этом, как признал Далке, в период с августа по сентябрь 2022 года он использовал зашифрованный аккаунт электронной почты для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом. Этим человеком, однако, был сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР), работавший под прикрытием.

По сведениям министерства юстиции США, все три документа, из которых были взяты выдержки, содержали секретную информацию о национальной безопасности, относились к категории совершенно секретной или чувствительной закрытой информации и были получены Далке во время его работы в АНБ.

В конце августа 2022 года Далке запросил 85 000 долларов за всю информацию, которой он владеет. Общаясь с работающим под прикрытием агентом ФБР, он пообещал, что поделится новыми данными, когда вернется в свой офис в Вашингтоне.

Далке договорился о передаче имеющихся у него дополнительных секретных сведений предполагаемому российскому агенту на вокзале в центре Денвера. Используя ноутбук и инструкции, полученные им от работающего под прикрытием сотрудника ФБР, мужчина передал ему пять файлов, четыре из которых содержали совершенно секретные данные о национальной безопасности.

Последний файл представлял собой письмо, начинавшееся написанными на русском языке словами: "Друзья мои!" В письме говорилось: "Я очень рад наконец предоставить вам эту информацию... Я с нетерпением жду нашей дружбы и взаимной выгоды. Пожалуйста, сообщите мне, если нужно найти какие-то желаемые документы, и я постараюсь это сделать, когда вернусь в свой главный офис".

ФБР арестовало Далке 28 сентября 2023 года, через несколько минут после того, как он передал эти файлы. "Этот приговор показывает, что те, кто пытаются предать нашу страну, будут привлечены к ответственности за свои преступления", — заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

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