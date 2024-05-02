Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины и министерство молодежи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских атлетов по поводу контактов с российскими и белорусскими спортсменами, которые выступят на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Как сообщается на сайте НОК, рекомендации разработали, чтобы «уберечь украинских атлетов от провокационных ситуаций и способствовать безопасности представителей официальной делегации».

Украинским спортсменам, тренерам, членам официальной делегации и другим украинцам, которые будут на Олимпиаде, дали следующие рекомендации:

воздерживаться от прямых контактов с «представителями стран-агрессоров» в олимпийской деревне и за ее пределами;

в случае попыток провокаций информировать руководство делегации;

не общаться со спортсменами из России и Беларуси в соцсетях, не распространять и не реагировать на контент спортсменов из России и Беларуси, не публиковать общие фото и видео;

соблюдать правила участия в соревнованиях, насколько это необходимо для минимального выполнения требований участия с нейтральными спортсменами;

на церемониях награждения, насколько это возможно, держаться на расстоянии и дистанцироваться от любых контактов с представителями России и Беларуси, а также не делать совместные фото или видео, если этого не требуют правила соревнований;

воздерживаться от участия в пресс-конференциях, прямых эфирах, интервью и других рекламных мероприятиях до и после соревнований вместе со спортсменами из России и Беларуси;

В НОК отметили, что рекомендации касаются контактов с представителями России и Беларуси, а также другими людьми, «которые поддерживают политику этих стран и могут быть использованы в целях пропаганды».

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года принял решение допустить до Олимпиады российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе (без флага и гимна) — и только в индивидуальных видах спорта. До Игр не допустили спортсменов, которые публично поддержали войну в Украине или заключили контракт с вооруженными силами России или Беларуси.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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