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Начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова задержали по подозрению в уголовном преступлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Что именно вменяется военному, неизвестно. Собеседник агентства рассказал лишь, что расследованием уголовного дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета РФ и следствие уже обратилось в суд для избрания меры пресечения генералу. Дома и на рабочем месте у Кузнецова прошли обыски.

Baza обратила внимание, что 13 мая в 235-м гарнизонном военном суде в Москве прошло заседание о мере пресечения в отношении полного тезки главы управления кадров Минобороны Юрия Васильевича Кузнецова. Результаты заседания неизвестны.

Ранее о задержании Юрия Кузнецова сообщали провластные Telegram-каналы. В частности, канал "Рыбарь" писал, что внимание следствия привлекла предыдущая работа генерала "на посту главы службы защиты гостайны".

Кузнецов занимает должность начальника Главного управления кадров Минобороны РФ с мая 2023 года. До этого он с мая 2010 года был начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Это управление занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны.

В конце апреля 2024 года в Москве арестовали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который курировал военно-строительный комплекс. Генералу предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиарда рублей. СМИ писали, что в деле также мог фигурировать эпизод о госизмене, но адвокат Иванова опроверг эти сведения.

12 мая Владимир Путин отправил Сергей Шойгу в отставку с поста министра обороны и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. На должность главы Минобороны выдвинут бывший вице-премьер по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

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