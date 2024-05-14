Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назначен помощником Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Всего у Путина будет десять помощников. Другой новичок в этом списке — губернатор Тульской области Алексей Дюмин, до этого занимавший пост заместителя министра обороны РФ и работавший в охране президента страны. Он освобожден от должности главы региона.

Должности помощников Путина сохранили, в частности, экс-министр культуры Владимир Мединский, экс-министр образования Андрей Фурсенко и бывший губернатор Ярославской области (а до этого охранник Путина) Дмитрий Миронов.

Помимо десяти помощников, у Путина будет четыре советника. Одним из них стала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Как пишет политический журналист Фарида Рустамова, Ямпольская — "человек из окружения Никиты Михалкова".

В документе также описан новый состав Администрации президента РФ. Он изменился незначительно: свои посты сохранили среди прочих глава ведомства Антон Вайно, его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко, его заместитель и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Еще одним заместителем Вайно стал бывший помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

До назначения помощником президента Патрушев более 15 лет занимал пост секретаря Совета безопасности РФ. На этом месте его сменил Сергей Шойгу, освобожденный от должности министра обороны. Военное ведомство вместо него возглавит бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Сын Патрушева Дмитрий в новом составе российского правительства получил пост заместителя премьер-министра. До этого он несколько лет возглавлял министерство сельского хозяйства.

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