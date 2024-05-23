Президент Ирана Ибрахим Раиси, погибший в воскресенье в результате крушения вертолета, был похоронен в своем родном городе Мешхед на северо-востоке страны.
Накануне погребальной процессии в Мешхеде — втором по величине городе Ирана — развесили огромные фотографии покойного президента, а также черные флаги и исламские религиозные символы.
Помимо Раиси, в результате крушения вертолета в гористой местности на северо-западе страны, у границы с Азербайджаном, погибли еще семь человек, в том числе глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахиан.
В память о погибших в стране был объявлен пятидневный траур. Накануне в Иране прошли церемонии прощания с погибшими, на которые собрались огромные толпы людей.
В четверг утром, перед тем как гроб с телом Раиси был доставлен в Мешхед, останки президента были с почетом провезены в кортеже по улицам Бирдженда, где проститься с президентом также вышли тысячи горожан.
В числе гостей траурной церемонии были замечены, в частности, президент Туниса Каис Саид, эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани, а также официальные представители еще шести десятков стран, сообщает агентство IRNA.
Страны Евросоюза не направили своих официальных лиц для участия в траурных мероприятиях. Из европейских стран на церемонии присутствовали лишь Россия (в лице спикера Госдумы Вячеслава Володина), Сербия и Беларусь.
Тело Раиси упокоилось в мавзолее Имама Резы — архитектурном комплексе XIII века, которое мусульмане-шииты почитают как место упокоения имама Али аль-Резы. Именно вокруг этого захоронения и вырос город Мешхед.
Многие в Иране считали 63-летнего Раиси возможным преемником его наставника, 85-летнего Али Хаменеи, на посту верховного лидера страны. В среду Хаменеи возглавил траурную процессию, преклонив колени перед останками восьми погибших и назвав разбившегося президента мучеником.
Следуя пожеланиям аятоллы, Раиси последовательно проводил жесткую политику, направленную на укрепление в стране власти исламского духовенства, не гнушаясь репрессиями в отношении своих политических оппонентов.
Категоричную позицию президент занимал и по многим внешнеполитическим вопросам, таким как переговоры с Вашингтоном по поводу возобновления ядерной сделки, заключенной с администрацией Барака Обамы в 2015 году и расторгнутой при президенте Дональде Трампе.
Выборы нового президента Ирана назначены на 28 июня. До этого обязанности главы государства будет временно исполнять первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.