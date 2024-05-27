Жители Армении, протестующие против передачи Азербайджану четырех сел в рамках реализации соглашения о демаркации границы, перекрыли дороги в разных частях страны. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на посты в Telegram-каналах демонстрантов и сообщения СМИ.

По данным данным издания News.am, перекрыты трасса Ереван — Армавир, соединяющая столицу Армении с Россией, и дорога Ереван — Аштарак, которая ведет в Иран. Также заблокированы улицы в самом Ереване.

Российское информагентство ТАСС со ссылкой на МВД Армении пишет, что к 11.00 по местному времени (10.00 по рижскому) были задержаны 226 участников акций протеста. Большинство из них обвиняется в неповиновении требованиям полиции, отмечает "Арменпресс".

Накануне в Ереване прошла массовая акция протеста, участники которой требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты недовольны передачей Азербайджану четырех сел в Тавушском районе Армении. Протест возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, которого оппозиция выдвинула в премьер-министры страны.

В середине апреля власти Армении объявили, что достигли предварительной договоренности с правительством Азербайджана о демаркации границы на одном из участков, в том числе о передаче под управление Баку четырех сел между Тавшуской областью Армении и Газахским районом Азербайджана. Местные жители выступили против этого решения, азербайджанские пограничники установили контроль над этими четырьмя населенными пунктами.

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