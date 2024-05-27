Бывший офицер бундесвера Томас Х. признан виновным в шпионаже в пользу России за то, что передавал властям РФ информацию о вооруженных силах Германии. Высший земельный суд в Дюссельдорфе приговорил 54-летнего экс-капитана к тюремному заключению сроком три с половиной года.

Ранее на судебном заседании в апреле подсудимый признал свою вину и тот факт, что он обращался в Генеральное консульство РФ в Бонне с предложением передать секретную информацию. Говоря о своих мотивах, Томас Х. заявил, что им двигал страх перед ядерной эскалацией войны в Украине.

Томаса Х. задержали летом 2023 года. Федеральная прокуратура Германии предъявила бывшему военнослужащему обвинения в одном эпизоде передачи российской секретной службе информации, которую он получил, работая в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера, расположенном в Кобленце.

По данным прокуратуры, с мая 2023 года Томас Х. по собственной инициативе обращался в Генеральное консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал им сотрудничество, а затем выдал служебную информацию для ее последующей передачи одной из российских спецслужб.

Томас Х. служил в ведомстве, отвечающем за закупки оружия для бундесвера Оно ежегодно заключает оборонные контракты на миллиарды евро, закупая необходимое оборудование для вооруженных сил ФРГ.

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