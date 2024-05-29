Грузинский парламент большинством голосов сумел преодолеть вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на спорный закон "О прозрачности иностранного влияния", более известный как закон об "иноагентах".

Принятие этого закона вызвало недовольство большой части грузинского общества, критику со стороны США и Евросоюза и привело к масштабным акциям протеста в Тбилиси.

За отмену президентского вето проголосовали 84 депутата, главным образом, из правящей партии "Грузинская мечта". Для преодоления президентского вето нужно было не менее 76 депутатских голосов из 150. Правящая партия контролирует в парламенте 84 депутатских кресла.

Во вторник в ходе пленарного заседания, на котором обсуждался вопрос президентского вето, между представителями парламентского большинства и депутатами от оппозиции снова разгорелась острая полемика.

Депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе заявила, что принятие закона об "иноагентах" приведет ко многим проблемам. "Нам закроют путь в Евросоюз, Грузии могут отказать в безвизовом сообщении с Европой. Совершенно очевидно, что западными странами будут введены против нас санкции, которые напрямую отразятся на экономике Грузии", — цитирует депутата агентство "Интерфакс". Своей бездумной политикой действующие власти вызвали противостояние в обществе, добавила депутат.

Представители правящей партии обвинили своих оппонентов в предательстве интересов Грузии. "Вы действуете не из интересов своей страны, а из интересов зарубежных стран. Это откровенное предательство", — заявил, обращаясь к депутатам от оппозиции, спикер парламента Шалва Папуашвили.

Во вторник у здания парламента, как и во время предыдущих чтений спорного законопроекта, собрались противники закона с флагами Грузии и Европы.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был внесен в парламент правящей партией "Грузинская мечта" в апреле. После этого в Тбилиси начались масштабные ежедневные акции протеста с требованием отказаться от этого закона.

По словам противников, правящая партия идет по пути России с ее репрессивным законом об "иноагентах", и это грозит не только гражданскому сектору и независимым СМИ, но и европейскому будущему Грузии, которая получила статус кандидата в ЕС в декабре прошлого года.

Законопроект вызвал резкую критику со стороны ЕС, предостерегшего о возможности приостановки интеграции Грузии в сообщество. В Белом доме предупредили, что США введут санкции против властей страны, если те будут подавлять оппозицию и неправительственные организации.

В правящей партии настаивают, что закон предусматривает лишь подачу ежегодных финансовых деклараций неправительственными организациями и СМИ, получающими средства из-за рубежа.

После принятия закона президент Зурабишвили 18 мая наложила вето на него.

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