Партия "Грузинская мечта" внесла на рассмотрение в парламент Грузии пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Об этом на брифинге для прессы сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Как пишет Paper Kartuli, в случае принятия законопроектов в Грузии будет прямо запрещена регистрация "альтернативных брачных союзов". Людям, которые не идентифицируют себя как гетеросексуалов, запретят усыновлять детей.

В пакет мер, предложенных "Грузинской мечтой", входит и запрет на использование в документах гендерного маркера, отличного от биологического пола человека. Люди, которые не идентифицируют себя как мужчину или женщину, также не смогут взять ребенка из детского дома.

Один из законопроектов запрещает проведение хирургических и иных медицинских процедур с целью совершения трансгендерного перехода.

Значительная часть инициатив касается "пропаганды" ЛГБТ+. В частности, в образовательных учреждениях запретят распространять информацию, которая "направлена ​​на популяризацию принадлежности человека к определенному гендеру, однополых отношений или инцеста".

Аналогичный запрет распространится на СМИ и онлайн-платформы. В частности, в Грузии нельзя будет показывать и рекламировать фильмы и сериалы, в которых показаны интимные отношения между людьми одного пола или инцест.

Также власти намерены запретить любые собрания и демонстрации, которые "пропагандируют однополые отношения".

О планах принять эти законы в марте сообщил лидер фракции "Грузинской мечты" в парламенте Мамука Мдинарадзе. "Наша обязанность — защитить конституционные права и свободы любого человека, какими бы нетрадиционными и разными ни были правила их жизни. С другой стороны, мы должны принципиально защищать семейные ценности и наши будущие поколения от непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды", — говорил тогда политик.

Ранее парламент Грузии преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили и окончательно принял закон об "иноагентах". Его рассмотрение сопровождалось многотысячными акциями протеста в Тбилиси и других городах. Представители Евросоюза заявили, что этот шаг грузинских властей помешает евроинтеграции страны, в прошлом году официально получившей статус кандидата на вступление в ЕС.

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