Палата представителей Конгресса США одобрила разработанный Республиканской партией законопроект о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС), сообщил вечером во вторник, 4 июня, телеканал CNN.

В поддержку проекта проголосовали 247 человек — 205 республиканцев и 42 демократа. Против были 155 конгрессменов-демократов. Два республиканца воздержались.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул, что этот документ является реакцией на запрос судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

"США твердо стоят на стороне Израиля и не позволят международным бюрократам безосновательно выдавать ордера на арест израильского руководства за не совершенные им преступления", — заявил Джонсон.

Законопроект предполагает введение санкций против лиц, "участвующих в любых усилиях по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников". В числе таких санкций — запрет на операции с собственностью в США, блокирование и аннулирование виз.

Этот проект вряд ли будет внесен на голосование в Сенат, который контролируют члены Демократической партии. Администрация президента США Джо Байдена также выступила "резко против" инициативы.

"Администрация глубоко обеспокоена бездумной поспешностью прокурора МУС в выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников. В то же время администрация выступает против введения санкций в отношении МУС, его сотрудников, судей или тех, кто помогает его работе. Существуют более эффективные способы защиты Израиля, отстаивания позиций США в отношении МУС и содействия международному правосудию и привлечению к ответственности, и администрация готова работать с Конгрессом над этими вариантами", — говорится в заявлении Белого дома.

Прокурор МУС Карим Хан 20 мая запросил у палаты предварительного производства суда ордер на арест Биньямина Нетаньяху, Йоава Галанта, а также трех лидеров террористической организации ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Аль-Масри и Исмаила Хании.

По утверждению Хана, Нетаньяху и Галант "несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности", совершенные на палестинских территориях после нападения ХАМАС на Израиль и начала ответных боевых действий.

"Мы заявляем, что вменяемые преступления против человечности были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на палестинское гражданское население в соответствии с государственной политикой. Эти преступления, по нашей оценке, продолжаются и по сей день", — говорилось в заявлении прокурора МУС.

Что касается лидеров ХАМАС, то они, как сказано в документе, несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности — в том числе убийства, захват заложников, акты сексуального насилия, пытки, жестокое обращение.

Как израильские политики, так и представители ХАМАС осудили требование прокурора МУС.

Международный уголовный суд с головным офисом в Гааге был создан в 2002 году с целью преследования частных лиц за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

У МУС нет собственного механизма по принуждению к исполнению его решений. "Решение о выдаче ордера на арест не означает, что человек виновен, но оно является первым этапом процесса, который может привести к длительному судебному разбирательству", — уточняет CNN.

Ни США, ни Израиль не признают юрисдикцию МУС.

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