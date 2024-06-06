Украинские власти недовольны тем, как идет подготовка пилотов для истребителей F-16, которые они в ближайшее время рассчитывают получить от западных союзников, пишет Politico.

Украинская сторона, по данным источников издания, неоднократно говорила администрации президента Джо Байдена, что готова немедленно отправить в США 30 пилотов для обучения на F-16. Однако, утверждают собеседники Politico, Соединенные Штаты готовы обучить на своей базе в Аризоне до конца сентября лишь 12 украинских пилотов. Центры подготовки в Румынии и Дании, по данным издания, также не могут принять столько украинских пилотов, сколько хотелось бы Киеву.

Ускорить подготовку украинских пилотов Пентагон просили и представители сенатского комитета по разведке. Однако американские власти ссылаются на ранее заключенные с другими странами соглашения о подготовке пилотов F-16, которые они должны выполнить, пишет Politico.

Издание напоминает, что Украина долго просила западных союзников предоставить ей F-16, однако сначала затягивалось принятие решение о передаче истребителей, затем из-за сложностей логистики — их отправка, а теперь возникли трудности с подготовкой пилотов.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия собираются до конца лета 2024 года передать Украине более 60 истребителей F-16 американского производства. Власти Украины заявляют, что эти самолеты помогут ВСУ эффективнее противостоять российскому вторжению. Однако, как отмечает Politico, западные союзники не считают, что предоставленные Украине F-16 способны радикально повлиять на ситуацию на фронте.

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