Совет безопасности ООН принял резолюцию, призывающую стороны конфликта в секторе Газа согласиться на предложенный президентом США Джо Байденом трехэтапный план по прекращению огня. Документ поддержали 14 из 15 стран, входящих в Совбез ООН. Россия при голосовании воздержалась.

План состоит из трех этапов. На первом предполагается достичь временного прекращения огня. Боевики ХАМАС будут обязаны передать Израилю оставшихся в живых заложников и тела погибших в обмен на освобождение палестинских заключенных. На втором этапе ожидается вывод израильских войск из сектора Газа и "постоянное прекращение боевых действий". На третьем этапе начнется восстановление региона при поддержке международного сообщества.

Выступая после принятия резолюции, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд поблагодарила коллег за поддержку документа и отметила, что "сегодня мы проголосовали за мир".

Объясняя свое решение воздержаться при голосовании, российский постпред Василий Небензя заявил, что "итоговые контуры сделки до сих пор никому, возможно за исключением посредников, не известны". По его мнению, Совбезу ООН предложили проголосовать за "кота в мешке", но Москва не стала накладывать вето, поскольку резолюцию "поддерживает арабский мир".

В документе говорится, что Израиль уже согласился на предложенный США план. При этом, выступая после принятия резолюции, израильский дипломат Реут Шапир Бен Нафтали напомнила, что цели ее страны в конфликте не изменились после нападения 7 октября: освободить заложников и уничтожить ХАМАС, чтобы обезопасить Израиль от будущих атак.

Представители группировки приветствовали принятие резолюции.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября прошлого года, выпустив по территории страны ракеты, а затем вторгшись в приграничные районы. Жертвами атаки стали около 1200 человек, еще более 250 были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала боевые действия в этом палестинском регионе. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, за время израильской военной операции погибли более 37 тысяч человек.

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