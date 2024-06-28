Международный уголовный суд (МУС) отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, пишет The Jerusalem Post.

Причиной отсрочки стало ходатайство, поданное Великобританией на правах "друга суда". Лондон попросил МУС предоставить время на подачу замечаний о юрисдикции суда в отношении Израиля.

Судьи удовлетворили это ходатайство, выделив Великобритании две недели на предоставление своих замечаний. Это решение наделяет аналогичным правом все другие страны, но, подчеркнули в МУС, его "не следует понимать как открытый призыв".

Замечания должны быть предоставлены до 12 июля. Как отмечает The Jerusalem Post, их рассмотрение может привести к тому, что процесс выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта может "легко затянуться" на месяцы.

Будет ли в этом случае отложена выдача ордеров на арест лидеров ХАМАС, которые также запросил прокурор МУС, издание не уточняет.

20 мая прокурора МУС Карим Хан сообщил, что запросил у судей ордера на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАС — Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. По оценке Хана, руководители Израиля и палестинской группировки несут ответственность за различные военные преступления.

Нетаньяху назвал запрос прокурора МУС "скандальным". Израиль при этом не ратифицировал Римский статут и, соответственно, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

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