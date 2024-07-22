Демократическая партия США с момента объявления о решении Джо Байдена выйти из предвыборной собрала на платформе для небольших доноров ActBlue свыше 55 млн долларов. Об этом пишет издание Politico.

За первые пять часов после объявления было собрано 27,5 млн долларов. Позднее ActBlue сообщила, что меньше чем за день удалось собрать 46,7 млн долларов, что стало суточным рекордом для 2024 года. Деньги будут направлены как на кампанию Камалы Харрис, так и другим демократическим кандидатам, которым предстоит участие в выборах.

Приток средств отражает "энтузиазм демократов, которого мы до сих пор не видели в этом цикле", — указывает Politico. По информации платформы, собранная сумма тем не менее ниже рекорда 2020 года. Тогда после смерти старейшего члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург было собрано 70,6 млн долларов за сутки.

21 июля Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США. Действующий глава государства подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и страны в целом. Байден пообещал вскоре выступить с обращением к нации и рассказать подробности. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил вице-президента США Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". "Демократы, пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" — написал он в соцсети X.

Позже Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", — подчеркнула она и добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Трампом.

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