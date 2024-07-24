Служба госбезопасности Грузии расследует подготовку убийства основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. Об этом говорится в распространенном ведомством заявлении.

По версии ведомства, организовывали и финансировали подготовку к убийству Иванишвили, как и другие "преступные действия", бывшие высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых ведомств Грузии, которые сейчас находятся в Украине.

Расследование ведется по статьям Уголовного кодекса Грузии о подготовке террористического акта и заговоре с целью свержения государственной власти.

"Цель упомянутых преступных действий — свержение государственной власти деструктивными силами насильственным путем на фоне создания беспорядков и ослабления власти", — говорится в распространенном ведомством заявлении.

В СГБ говорят, что ведутся активные следственные мероприятия, в рамках которых в следственные органы для допроса в качестве свидетелей вызывают конкретных лиц.

Заявление СГБ распространило "исходя из высокого общественного интереса" на фоне допросов воевавших в Украине грузинских добровольцев. Большинство вызванных на допрос отказывается давать показания в ведомстве, предпочитая опросы в суде в присутствии судьи.

Как те, кого вызывают на допросы, так и их адвокаты говорить о деталях обвинений не могут в связи с грифом секретности на этом деле, но многие считают допросы попыткой властей дискредитировать грузинских бойцов, воевавших или воюющих против России в Украине.

"Единственная цель этого — очернение наших ребят, наших героев. Это оскорбление более 60 погибших наших бойцов", — сказал в интервью телеканалу "Формула" воевавший в Украине Надим Хмаладзе. Он также был вызван на допрос СГБ, но предпочел давать показания в присутствии судьи.

Сотни добровольцев из Грузии присоединились к ВСУ после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Многие из них — участники российско-грузинской войны 2008 года.

Грузинские власти говорят, что оказывают политическую поддержку и солидарны с Украиной, но при этом они не раз обвиняли Киев, грузинскую оппозицию и "глобальную партию войны" — не уточняя при этом, кто входит в эту "партию", — в попытках открыть в Грузии "второй фронт" против России.

Делал подобные заявления и Иванишвили, занимающий должность почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". В 2012-2013 годах бизнесмен возглавлял правительство страны. Журнал Forbes оценивает его состояние в 4,9 млрд долларов.

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