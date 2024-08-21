Украинский парламент ратифицировал Римский статут, сообщает "РБК-Украина". Этот документ определяет порядок работы Международного уголовного суда и преступления, попадающие под его юрисдикцию.

За ратификацию статута проголосовал 281 депутат. Один парламентарий высказался против, 22 — воздержались, 24 — присутствовали на заседании, но не приняли участия в голосовании.

Ратификация Римского статута позволит Украине выдвигать своего кандидата на должности судьи и прокурора МУС и участвовать в выборе судей. Одновременно на территорию страны будет распространена юрисдикция суда — за некоторыми обговоренными заранее исключениями.

Как пишет "Новая газета. Европа", принятие этого законопроекта было одним из обязательств Киева для будущего вхождения Украины в Евросоюз.

Украина присоединилась к Римскому статуту еще в 2000 году, однако не ратифицировала этот документ. Одной из причин задержки было опасение, что МУС может привлечь к ответственности в том числе граждан страны.

Римский статут ратифицирован в 124 странах мира. Латвия присоединилась к МУС в 1999 году, а ратифицировала соглашение в 2002-м. Среди стран, не ратифицировавших Римский статут, — Россия, Беларусь, США, Турция, Израиль, Китай, Индия, Иран, Саудовская Аравия и Индонезия.

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