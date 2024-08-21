В Венгрии вступило в силу решение правительства, по которому право на государственную помощь могут получать только беженцы из регионов Украины, непосредственно пострадавших от российского вторжения. В результате тысячи украинцев могут остаться без крыши над головой или будут вынуждены вернуться на родину.

Сейчас в список, составленный венгерскими властями, входят 13 регионов Украины, где идут или шли боевые действия: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области, а также Автономная Республика Крым с Севастополем и Киевская область с Киевом. Каждый месяц этот список будет обновляться.

Как передает корреспондент "Би-би-си" в Венгрии Ник Торп, в этой стране получили защиту 31 тысяча граждан Украины, однако пока неясно, какая доля этих людей может лишиться государственной помощи.

Новые правила заменят систему, которая начала действовать с 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Тогда Венгрия, далеко не самая крупная европейская страна, приняла сотни тысяч беженцев из Украины. При этом Будапешт предоставил украинцам право на субсидированное жилье и социальные пособия.

Теперь эти привилегии оставят только за теми, кто приехал из регионов, пострадавших от войны. Это не означает автоматического выселения всех остальных беженцев, однако с 21 августа владельцы жилья прекращают получать субсидии от государства на размещение украинцев других категорий.

Как утверждают венгерские правозащитники, в самом уязвимом положении окажутся представители цыганских общин из Закарпатья, многие из которых по-прежнему живут во временных приютах на территории Венгрии. Теперь такие приюты могут быть закрыты.

Положение этих людей усугубляется тем, что у многих из них двойное гражданство Украины и Венгрии, что не позволяет им искать убежища в других странах Евросоюза, отмечает корреспондент "Би-би-си" в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным европейским лидером, поддерживающим отношения с президентом России Владимиром Путиным. Будапешт также отказывается предоставить Украине военную помощь и не раз выступал против выделения такой поддержки от Евросоюза и НАТО.

Кроме того, Венгрия крайне неохотно принимает беженцев и мигрантов из других стран мира.

В июне Европейский суд, высшая судебная инстанция ЕС, оштрафовал Венгрию на 200 млн евро за несоблюдение общей политики приема беженцев. Суд признал незаконным принятое в 2020 году решение Будапешта, согласно которому разрешение на въезд в страну выдавалось только тем, кто подал заявку на получение статуса беженца в посольствах страны за пределами ЕС.

Венгрия заняла жесткую позицию в отношении мигрантов, после того как в 2015 году в страну прибыло более миллиона беженцев, в основном из раздираемой войной Сирии. Венгерские власти возвели на границе заграждения, пытаясь остановить основную массу мигрантов.

Согласно законодательству ЕС, любой человек, бегущий от преследования в своей стране, имеет право обратиться за международной защитой и не может быть выслан обратно на родину, если там он рискует попасть в заключение, подвергнуться пыткам или погибнуть.

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