Объединенный исследовательский центр — служба науки и информации Еврокомиссии — проверяет, не занижало ли руководство мессенджера Telegram в отчетах число своих пользователей в ЕС, чтобы не подпасть под европейское регулирование. Об этом сообщила газета Financial Times.

В феврале Telegram отчитался, что у него 41 млн ежемесячных пользователей в Евросоюзе. Согласно законам ЕС, мессенджер должен быть представить обновленные данные в августе, однако не сделал это, ограничившись заявлением, что его месячная аудитория в Евросоюзе "значительно меньше 45 млн". Однако в Брюсселе подозревают, что это не так, и проверка покажет превышение указанного порога.

Согласно закону ЕС о цифровых услугах (DSA), который вступил в силу в феврале, онлайн-платформы и социальные сети, у которых больше 45 млн ежемесячных пользователей в Евросоюзе, должны, во-первых, модерировать у себя нелегальный и опасный для пользователей контент, а также дезинформацию, а во-вторых — обязаны по запросу предоставлять Еврокомиссии свои данные. Эксперты подозревают, что руководство Telegram намеренно занижало число своих пользователей в Евросоюзе, чтобы не подпасть под эти правила, пишет Financial Times.

Ранее Евросоюз также начал расследования в отношении соцсети X и платформы TikTok по подозрению в нарушении требований DSA. Кроме того, проверка проводится в отношении Meta, материнской компании соцсети Facebook.

Проверка в отношении Telegram в масштабах всего ЕС проводится на фоне задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции. 28 августа его отпустили под залог в 5 млн евро, но запретили покидать страну. В отношении Дурова французские власти ведут расследование по подозрению в совершении нескольких преступлений. Среди них — управление платформой, на которой ведется противоправная деятельность, отказ предоставлять информацию по запросу властей. Кроме того, Дурова подозревают в соучастии в отмывании денег, совершении сексуальных преступлений в отношении детей, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

Прокуратура Парижа заявила, что поводом для начала расследования стало неоднократное игнорирование онлайн-платформой запросов от госорганов. Представители Telegram, в свою очередь, заявили, что основателю их компании "нечего скрывать".

Telegram обвинили в недостаточном сотрудничестве с властями и в ФРГ. Замглавы немецкого Федерального ведомства по охране конституции Зинан Зелен заявил, что в мессенджере Дурова общаются лица, которые "находятся в фокусе" внимания спецслужбы. Но когда заходит речь о противодействии исламистскому терроризму или правому экстремизму, с Telegram "нет такого обмена информацией, как с другими платформами", подчеркнул Зелен.

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