2 сентября корреспондентка эстонского Kanal 2 выпустила сюжет о переходе школ на эстонский язык обучения — репортаж вызвал негодование со стороны других эстонских журналистов, общественности и членов правительства. Выяснилось, что журналистка Керту Юккум показала торжественные линейки в школах, где учатся дети с особенностями интеллектуального развития, но не упомянула об этом в своих комментариях. В отношении таких учебных заведений действуют исключения, позволяющие по-прежнему использовать русский язык в образовательном процессе.

Сюжет назывался "Насколько хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, сегодня знает эстонский язык?". Героями репортажа стали несколько таллинских школьников, которые, следует из видеозаписи, недостаточно хорошо говорят по-эстонски. Журналистка также задавалась вопросом, почему в некоторых учебных заведениях линейки, приуроченные к началу учебного года, прошли на русском языке.

Однако, обращает внимание ERR, съемки проходили не в рядовых школах эстонской столицы. Так, Юккум вместе со своей группой пришла в Таллиннскую основную школу Кадака, где учатся дети с особенностями развития. При этом репортеры Kanal 2 не упомянули о характере учебного заведения. Как пояснил директор учебного заведения Георг Тарас, устав школы и вовсе запрещает снимать детей.

"Для меня большой вопрос, кто их навел на нашу школу, потому что они в прямом смысле вломились к нам. Они вели себя по-хамски: ничего не спрашивали, оператор тут же вошел в актовый зал, репортер встала у входной двери.

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