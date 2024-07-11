Чем Латвия отличается от Эстонии: там Госсуд поддержал частные школы, а тут - нет? Отсутствие родного языка в детсаду — точно на пользу? А если ребенок упрямо говорит на своем или рыдает — что делать? Три часа в неделю на родной язык — оптимум? А если индивидуальной поддержки в школе нет — как быть? И вообще, сам Эгилс Левитс усомнился в том, что грузин Тенгиз Джибути мог просить за русский язык. Или мог? Председатель Конституционного суда Латвии Алдис Лавиньш дал пояснения к решению суда по переводу частных школ и детсадов на госязык.

Вчера Конституционный суд Латвии признал законным полный перевод частных школ и детсадов на госязык. Рассмотрение этого дела проходило в течение восьми заседаний с 19 марта по 11 июня, каждое из которых длилось до шести часов. Иск подал юрист Тенгиз Джибути, как законный представитель своих детей - 3-летнего Доминика и 13-летней Даны.

В КС было вызвано "нетипично много" экспертов в сферах психологии, педагогики, права, образования. Решение суда зачитывалось в течение двух с половиной часов. Как пояснил председатель КС Алдис Лавиньш, столько усилий было потрачено на то, чтобы убедиться: реформа не принесет психоэмоциональных нарушений детям нацменьшинств, а пойдет исключительно им на пользу.

"Мы ожидали, что суд согласится с нами хотя бы частично… Несмотря на такое подробное обоснование решения, суд не отметил, что глубокого анализа качества образования не было, - откомментировал решение КС заявитель Тенгиз Джибути. - Мы так и не услышали опровержения выводов, сделанных международными экспертами, которые выступали за билингвальное образование.

Да, у Латвии - тяжелая история. Но почему тогда в Украине прислушались ко мнению Венецианской комиссии и сохранили негосударственные языки в частных школах? И в Эстонии, где схожая история и с нового учебного года тоже запускают поэтапный переход на госязык, Государственный суд указал, что частное образование имеет право на выбор языка. Почему Латвия находит причины не исполнять международные рекомендации?"

Портал Delfi задал этот вопрос председателю КС и получил ответ. Алдис Лавиньш прояснил и другие чувствительные детали решения суда.

Почему частным школам не дают свободы выбора ?

Почему в Эстонии частные школы на русском можно, а в Латвии — нет?

Три часа на родной язык и культуру нулевым или последним уроком — ОК ?

Для индивидуальной поддержки нет учителей — это нормально ?

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