Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально представит список кандидатов в еврокомиссары и распределение должностей не завтра, как планировалось ранее, а на следующей неделе. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.

Предполагалось, что завтра утром фон дер Ляйен встретится с лидерами фракций Европарламента, а затем представит общественности новый состав Еврокомиссии, который впоследствии будут рассматривать депутаты. Теперь встреча перенесена на следующую неделю, когда в Страсбурге состоится пленарное заседание Европарламента.

Это решение связано в том числе с заменой кандидата на пост еврокомиссара от Словении. В пятницу от номинации отказался экс-глава Счетной палаты Томаш Весел, который сослался на разногласия с фон дер Ляйен. Его место займет бывший посол Словении в ФРГ и экс-кандидат в президенты страны Марта Кос. Решение о замене в ближайшее время должен утвердить национальный парламент.

"Ожидание одобрения новой кандидатуры со стороны словенского парламента дает фон дер Ляйен больше времени для консультаций с европейскими столицами, ее комиссарами и другими лицами относительно распределения высших должностей в следующем составе органа исполнительной власти ЕС", — отмечает Politico.

Как напоминает издание, распределение портфелей в Еврокомиссии — "сложная головоломка", при решении которой необходимо учитывать партийную принадлежность кандидатов и географическое распределение ключевых должностей. Сообщалось, что фон дер Ляйен также стремится к гендерному партитету в новом составе ЕК (в прошлом 13 из 27 постов занимали женщины). В последнее время несколько стран, изначально выдвинувших на должности еврокомиссаров мужчин, изменили свой выбор, направив на утверждение в Европарламент новых кандидаток.

В конце прошлой недели стало известно, что Европарламент задерживает организацию слушаний, по итогам которых депутаты примут решение о поддержке или замене кандидатов на пост еврокомиссаров. Ожидается, что новый состав ЕК приступит к работе в начале декабря.

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