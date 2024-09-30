В уголовном суде Парижа начался процесс по делу руководства французской ультраправой партии "Национальное объединение" (ранее — "Национальный фронт") во главе с Марин Ле Пен. Политиков обвиняют в хищении средств Евросоюза и скрытом финансировании партии путем фиктивного найма ассистентов для депутатов Европарламента.

Согласно обвинению, люди, устроенные на должности помощников депутатов Европарламента от "Национального объединения", в действительности работали не на своих представителей в ЕС, а лично на Ле Пен либо на ее партию.

Так, один из "ассистентов" Тьерри Легье почти два десятилетия был телохранителем основателя партии Жана-Мари Ле Пена, а позже стал охранником его дочери Марин Ле Пен. Он также опубликовал книгу о своей работе, в которой не встречается никаких упоминаний о должности в Европарламенте.

Ассистенткой евродепутата числилась и Катрин Гризе — секретарь Марин Ле Пен, некоторое время бывшая и ее невесткой. Однако, судя по данным с карты доступа Гризе, за год она провела в Европарламенте всего около полутора рабочих дней. Гризе утверждала, что всегда входила в здание вслед за Ле Пен (она была депутатом ЕП в 2004-2017 годах) и не использовала пропуск.

На скамье подсудимых вместе с Марин Ле Пен оказались также ее сестра Ян и бывший партнер Луи Алио. В списке обвиняемых значится и 96-летний отец политика, но ему разрешили не участвовать в заседаниях по состоянию здоровья. Всего по делу проходят 27 человек, слушания продлятся до середины ноября.

Максимальное наказание по предъявленному обвинению — до десяти лет лишения свободы. Суммарный ущерб оценен почти в 7 млн евро. Сообщается, что 330 тысяч евро из этой суммы Ле Пен уже вернула Европарламенту. Если вина политика будет доказана, она не сможет выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

В 2015 году прокуратура Парижа начала расследование в связи с подозрениями в том, что представители "Национального фронта" в Европарламенте неправомерно наняли около 20 сотрудников. Прокуратура проверяла сведения о том, что эти люди получали зарплату от ЕП, хотя на самом деле продолжали работать на партию.

В 2018 году Суд Евросоюза вынес решение по аналогичному делу, по которому проходили Жан-Мари Ле Пен и его соратник Брюно Гольниш. Тогда суд постановил, что политики должны вернуть Европарламенту сотни тысяч евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !