Во Флориде более миллиона домов и предприятий остались без электричества из-за урагана "Милтон", сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные коммунальной системы учета.

Ураган достиг западного побережья Флориды в ночь на 10 октября, после этого сила ветра несколько ослабла, так что Национальный центр по наблюдению за ураганами понизил его категорию с наивысшей пятой до второй. Однако, по прогнозам, в течение всего пути "Милтона" по полуострову Флориды он сохранит статус урагана.

Накануне вечером президент США Джо Байден созвонился с несколькими чиновниками из Флориды: мэром города Орландо Бадди Дайером, мэром округа Сарасота Лиз Алперт и конгрессменами Гасом Билиракисом и Кэти Кастор. Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент попросил их звонить ему напрямую, если потребуется дополнительная поддержка при преодолении последствий урагана.

Ранее Байден призвал людей, находящихся в зоне бедствия, непременно следовать требованиям безопасности. "Это буквально вопрос жизни и смерти", — заявил он. Из-за надвигающегося на Флориду урагана президент США отложил визит в Германию, где он должен был принять участие во встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".

Ожидается, что ураган "Милтон" причинит ущерб на миллиарды долларов. Из зоны бедствия уже были эвакуированы около двух миллионов человек. По прогнозам, на пути урагана через Флориду окажутся такие города, как Лейкленд, Киссимми и Орландо, а также мыс Канаверал, откуда производят запуски космических кораблей.

Представительница Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Динн Крисвелл призвала жителей Флориды "оставаться на месте" и искать убежище поблизости, поскольку ураган "Милтон" продолжает двигаться по территории штата.

Как напоминает телеканал CNN, "Милтон" — уже третий ураган, который обрушивается на Флориду в текущем году, ранее штат уже пострадал от ураганов "Франсин" и "Хелен". С 1871 года такое происходило лишь пять раз за один сезон ураганов: в 1871-м, 1886-м, 1964-м, 2004-м и 2005 годах.

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