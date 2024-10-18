Почти четверть украинских беженцев в Европе не планируют в долгосрочной перспективе возвращаться домой. Об этом сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo, ссылаясь на анализ проведенного в июне опроса украинцев, бежавших из-за российского вторжения.

"Около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только там снова станет безопасно", — уточнил Пану Поутваара, руководитель Центра миграционных исследований ifo. Еще 4% планируют вернуться в ближайшее время независимо от ситуации с безопасностью, чуть менее 11% уже уехали в Украину, а еще 25% не определились с выбором.

Чем дольше Россия ведет свою агрессивную войну в Украине, тем больше людей, бежавших оттуда, представляют себе будущее за пределами страны, говорится в докладе. "Вскоре после бегства только 10% украинцев заявили, что в долгосрочной перспективе поселятся за пределами Украины, — сообщает исследователь миграции ifo Ивонн Гизин. — К концу 2023 года эта доля росла в среднем на 1,6% за 100 дней, в то время как фактический показатель возвращения составил 2,7%".

При этом сразу после начала войны почти 60% беженцев хотели вернуться в Украину, уточняют авторы доклада. Со временем эта доля резко сократилась — в среднем на 4,7% за каждые 100 дней.

За год доля украинцев трудоспособного возраста, нашедших работу в Германии, увеличилась с 23% до 29%, заявил 16 октября на экономическом форуме в Берлине глава ведомства федерального канцлера Вольфганг Шмидт. Он отметил, что это стало возможным благодаря улучшению консультационных услуг.

В конце сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии благодаря правительственной программе ускоренного и облегченного трудоустройства беженцев Jobturbo по состоянию на июль 2024 года на работу устроились уже 266 000 украинцев. По сравнению с октябрем прошлого года рост составил 71 000 человек.

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