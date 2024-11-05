На ближайшей министерской встрече стран НАТО члены альянса могут обсудить возможность перехвата российских ракет над Украиной, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире польского телеканала TVN24.

"Это вопрос договоренностей и обсуждений в рамках группы наших союзников. У нас новый генеральный секретарь НАТО. Следующая министерская встреча стран НАТО состоится на следующей неделе. Возможно, этот вопрос будет в повестке дня переговоров", — сказал Сикорский.

В начале сентября Сикорский называл право членов НАТО сбивать российские ракеты "конституционной обязанностью" граничащих с Украиной стран. "Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства", — говорил глава польского внешнеполитического ведомства. В НАТО в ответ предупредили о возможных последствиях для альянса в целом, поскольку он "не является стороной конфликта и не станет его частью".

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал западные страны сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины так же, как они сделали это во время атаки Ирана на Израиль в апреле 2024 года. Йенс Столтенберг, занимавший тогда пост генерального секретаря НАТО, отверг это предложение, сказав, что альянс не будет стороной конфликта. 1 октября 2024 года Столтенберга во главе НАТО сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В начале июля Варшава и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое предусматривало разработку механизма перехвата российских ракет и дронов над Украиной. Зеленский отмечал, что хотел бы помощи с перехватом ракет по крайней мере над западной частью страны, но допускал, что Польша колеблется, опасаясь "быть наедине с таким решением".

В конце августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что страны НАТО скептически относятся к идее сбивать российские ракеты над Украиной и что он "не видел" в альянсе сторонников принятия такого решения.

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