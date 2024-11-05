В результате нанесенного утром удара российской армии по Запорожью погибли шесть человек, еще девять получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Ранее чиновник заявил о попадании по объекту инфраструктуру в Запорожье. Тогда было известно о двух раненых. Других подробностей Федоров не привел.

По его словам, на месте удара начался пожар. "Пострадавшие получают все необходимую помощь", — подчеркнул чиновник в своем Telegram-канале.

Воздушные силы ВСУ в своей ежедневной сводке сообщили, что в ночь на 5 ноября российские войска выпустили по территории Украины 79 ударных беспилотников, две управляемые авиационные ракеты и неназванное число управляемых авиабомб.

Как утверждают украинские военные, силам ПВО удалось сбить две управляемые авиационные ракеты и 48 дронов, еще 30 БПЛА были "локально потеряны" над территорией Украины, а один вернулся в Россию.

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