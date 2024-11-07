Вооруженные силы РФ атаковали Киев с помощью ударных дронов в ночь на 7 ноября, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, в четырех районах Киева упали обломки сбитых беспилотников.

Как сообщил Попко, в Соломенском районе на территории предприятия из-за атаки загорелся склад, площадь пожара составила 600 квадратных метров. С территории предприятия госпитализировали пострадавшего человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также в Соломенском районе обломки упали на территории медицинского центра, идет эвакуация. Информация о пострадавших уточняется.

В Печерском районе произошел пожар в ресторане, расположенном на 33-м этаже жилого дома, рассказал глава городской военной администрации. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Частично разрушены конструкции 34-го технического этажа. Никто не пострадал. Жителей дома эвакуировали, сообщил Кличко.

Украинские СМИ и Telegram-каналы распространили видео пожара в Печерском районе Киева.

Пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого дрона.

Відео: Реальний Київ у telegram pic.twitter.com/CuaSCpNpjd — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 7, 2024

Госудаственная служба по ЧС Украины опубликовала фотографии, сделанные на месте пожара в жилом доме в Печеском районе.

В Голосеевском районе, по словам Попко, произошел пожар на территории, где расположены гаражи и станция технического обслуживания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, огонь потушили, никто не пострадал. Также в этом районе из-за падения обломков повреждена квартира в жилом доме, пострадал один человек.

В Оболонском районе, сообщил Попко, произошел пожар на крыше шестиэтажного бизнес-центра, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Кличко в то же время сообщил, что загорелись верхние этажи здания. Никто не пострадал.

По словам Кличко, в Подольском районе, по предварительной информации, произошел пожар в двухэтажном частном доме. Попко сообщил, что в Дарницком районе обломки упали на жилой дом, пострадавших нет.

В военной администрации Киева сообщили, что силы ПВО во время воздушной тревоги, действовавшей восемь часов, сбили над Киевом и на подступах к городу более 30 российских беспилотников.

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