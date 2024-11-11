Спикер парламента Грузии Шалва Папунаишвили отказался от встречи с делегацией депутатов из восьми стран ЕС, прибывшей в Тбилиси. Об этом пишет "Кавказский узел".

"Невозможно представлять Европу как проект мира и в то же время от имени Европы сеять хаос в стране. [...] Эта группа также просила встречи со мной и председателями некоторых комитетов парламента, в чем я отказал и объяснил причину отказа в письменном виде. [...] Исходя из неоднократно проявленного недружественного отношения к Грузии, у некоторых членов делегации не должно быть других ожиданий", — заявил Папунаишвили.

Спикер грузинского парламента отметил, что "грузинское общество четко ответило на иностранное вмешательство в выборы", когда правящая партия "Грузинская мечта", по официальным данным заручилась поддержкой более половины избирателей. "Когда грузинское общество видит отрицание демократии европейскими политиками, это наносит ущерб доверию к ЕС", — считает политик.

В Тбилиси прибыли представители парламентов Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Германии, Франции и Польши. С ними уже встретилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ригу представляет председательница комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце ("Национальное объединение").

Как пишет NewsGeorgia, у президентского дворца в Тбилиси европейских парламентариев встретили активисты, приветствовавшие делегацию. Вечером депутаты предположительно присоединятся к митингу, организованному проевропейскими оппозиционными партиями.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По официальным данным, победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", набравшая почти 54% голосов. Также в парламент прошли четыре оппозиционные партии, которые не признали результаты выборов, обвинив "Грузинскую мечту" в фальсификациях. Они отказались работать в новом созыве парламента и призвали сторонников участвовать в акциях протеста, которые уже несколько дней продолжаются в Тбилиси. Оппозицию поддержала и Зурабишвили.

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