В четверг у здания сейма на акцию протеста "Десять минут молчания" собирались люди. Протест связан с тем, что партия "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса, нарушившего присягу парламентария своими антисемитскими заявлениями, вошла в правящую коалицию. Подобные акции проходили также в Каунасе и Таураге.

В акции протеста участвуют люди разного возраста, некоторые приехали и из Каунаса.

"Мы приехали потому, что не видим иного выхода. Если могут митинговать "маршисты", то мы можем продемонстрировать свою позицию мирным способом. Мне кажется, что пока людей собралось маловато, может, погода помешала? Есть те, кто так думает. Я знаю, что некоторые люди приехали из Каунаса", – сказала логопед из Кулаутувы Росита Мелинене. На акцию протеста она приехала с дочкой. Женщине больше всего не нравятся заявления новой власти о "загнанной Литве".

Fоtо: DELFI.LT

"Мы никогда еще не жили так хорошо, а оказывается – нас загнали. Такое поведение социал-демократов мне не нравится. Я сразу написала в фейсбуке, что Блинкявичюте загонит партию, думаю, так и будет.

Я считаю, что виноват Сквернялис, из-за его упрямства выбрали не "крестьян", а "Зарю Немана" – отсюда и такая страшная ситуация, и еще перед лицом войны в Украине. Я и представить не могла, что после стольких лет независимости придется бастовать у парламента", – сказала Мелинене. Молодой мужчина пришел на акцию протеста с сыном. Он сказал, что несмотря на плохую погоду пришел сюда, поскольку его заботит будущее страны. "Мне не нравятся принятые решения. Не нравится коалиция. Мы считаем, что люди, которых осудил Конституционный суд, не должны быть у власти", - сказал Томас.

Другого мужчину беспокоит безопасность.

"В условиях такого геополитического контекста очень рискованно придерживаться антисемитской позиции, ведь западные партнеры могут отвернуться и оставить нас один на один с Россией", – сказал Юрий из Вильнюса.

Доктор философских наук Нериюс Милерюс со сцены сказал, что лучше было бы, чтобы люди собрались по другому поводу.

"Но сегодня мы собрались, чтобы говорить о том, что видим в политическом поле этих дней. В последние месяцы и недели нам говорили, что все в порядке, проходит политический процесс. Там говорили, что антисемитские заявления, высказанные целым рядом участников политического поля, это отдельные случаи, они незначительные, не надо на них обращать внимания. Поэтому мы собрались сказать – нет", – заметил он.

Милерюс сказал, что собравшимся не кажется это нормальным, а на антисемитские заявления надо обращать внимание, об этом напоминает горький опыт истории.

Участники акции протеста приглашали на сцену будущего премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, однако он не пришел.

Обращались и к новому спикеру парламента Саулщсу Сквернялису, просили его и Палуцкаса расторгнуть соглашение с Жемайтайтисом. Протест длился около часа и завершился скандированием имени Литвы и исполнением "Национальной песни".

Палуцкас сказал журналистам, что ему не понятно, почему проводят акцию протеста у парламента. Он призвал протестующих с уважением отнестись к выраженной путем демократических выборов воле людей.

Напомним, что акция протеста была организована в ответ на заключение социал-демократами правящей коалиции с "Зарей Немана", которую возглавляет скандально прославившийся антисемитскими заявлениями Ремигиюс Жемайтайтис (Конституционный суд признал, что такими заявлениями политик грубо нарушил клятву депутата).

Организаторы митинга считают, что такое решение соцдемов - попрание политического приличия, международной репутации Литвы и памяти евреев страны. Они считают, что нанесенный ущерб можно смягчить.

"Собравшись, мы еще раз обращаемся к социал-демократам и демократическому союзу "Во имя Литвы": ваши действия нанесли огромный ущерб репутации Литвы, это показывает реакция зарубежных политиков и статьи в международных СМИ. Этот след не стереть, но вы можете смягчить последствия. Обращаемся и к президенту Литвы: ваш авторитет среди избирателей мог бы стать частью перемен", – указали организаторы акции.

По их словам, акция протеста - мирная и открытая для всех. "Мы собираемся, чтобы показать, что есть люди, которые считают, что в политике должны быть красные линии и критерии приличия. Одна из них – нулевая толерантность к антисемитизму", – отметили организаторы.

Муниципалитет дал разрешение на митинг с участием до 5000 человек.

Fоtо: DELFI.LT

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