Сексуальные домогательства в Латвии будут наказываться штрафом, Ригу посетил генсек НАТО Марк Рютте, "Согласие" и "Стабильность", по неофициальной информации, обсуждают возможность пойти на муниципальные выборы в Риге общим списком, а Литва оказалась в центре антисемитского скандала - про него и расскажем, прежде всего.

"Десять минут молчания" - многочисленная акция протеста с таким названием прошла сегодня в Вильнюсе возле здания парламента. Ее участники выразили негодование из-за вхождения в новую правительственную коалицию партии "Заря Немана". Ее лидер Ремигиюс Жемайтайтис неоднократно допускал антисемитские заявления - и даже был вынужден покинуть предыдущий состав Сейма из-за этого. Формирование нового правительства в Литве уже встретило острую международную критику и возмущение еврейских организаций.

Что произошло?

В четверг, 14 ноября, парламент Литвы нового созыва собрался на свое первое заседание. Накануне победившая на очередных выборах Социал-демократическая партия подписала коалиционное соглашение с Союзом демократов "Во имя Литвы" и партией "Заря Немана".

Последняя имеет скандальную репутацию в литовском обществе из-за антисемитских заявлений ее лидера Р. Жемайтайтиса. Против него начато уголовное дело. Жемайтайтис, как вспоминают наши литовские коллеги, публиковал в соцсетях тексты, в которых публично оскорблял и поощрял ненависть к людям еврейской национальности, в частности, он обвинял евреев в холокосте литовского народа.

Новый состав коалиции критикуют многие: например, председатель комитета по иностранным делам немецкого Бундестага Михаэль Рот, представитель Сената США Бен Кардин, зампредседателя Сената Польши Михал Каминьски. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что коалиция с "Зарей Немана" — "ошибка" и что он не будет утверждать на посты министров партийных кандидатов из "Зари Немана". Тем не менее социал-демократы настаивают на такой модели коалиции, правда, внеся в коалиционный договор обещание бороться с антисемитизмом и разжиганием ненависти в любой форме. Предполагается, что представители "Зари Немана" возглавят министерства сельского хозяйства, окружающей среды и юстиции. Партии будущей оппозиции во время сегодняшней присяги Жемайтайтиса в знак протеста покинули зал.

Почему это важно?

Если литовское правительство с участием партии "Зари Немана" будет утверждено, это спровоцирует в Евросоюзе новый виток дискуссий о важности борьбы с антисемитизмом. Недавние погромы в Амстердаме, в результате которых пострадали несколько десятков израильских футбольных болельщиков, вызвали резкую критику со стороны лидеров ЕС.

Еврокомиссия в своем докладе отмечает опасный рост антисемитизма в ЕС. Агентство ЕС по фундаментальным правам в 2023 году еще до очередной войны на Ближнем Востоке узнало, что почти все евреи (96%) в Европе сталкивались с антисемитизмом как в сети, так и за ее пределами.

А что еще произошло?

В Латвию прилетел генсек НАТО Марк Рютте. Они с президентом Эдгаром Ринкевичем обсудили растущие вложения стран Балтии в оборону и безопасность. А Рютте на фоне возвращения Трампа в Белый дом напомнил, что США - неотъемлемая часть альянса.

Сейм в окончательном чтении принял законопроект о наказании за сексуальные домогательства. С января за - среди прочего - непрошенный секстинг, сексистские высказывания и приставания без спросу будут штрафовать на сумму до 700 евро. Минюст анонсировал и уголовное наказание в будущем.

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