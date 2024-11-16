Несмотря на сложную ситуацию на фронте, Украина намерена приложить усилия, чтобы завершить войну не позднее 2025 года. "С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно", - заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Суспильне" по случаю 100-летия "Украинского радио", обнародованном в субботу, 16 ноября.

Украинский лидер признал, что ситуация на восточном участке фронта "действительно сложная". Российские войска, хоть и неспешно, но продвигаются. Успехи россиян на фронте Зеленский объяснил медленной комплектацией бригад подготовленными кадрами и вооружением. По его словам, Украина до сих пор не получила половину оружия, обещанного США.

В то же время Зеленский ожидает замедления продвижения войск РФ, учитывая их большие потери на поле боя. "У них потерь - 1,5-2 тысячи в день, раненых и убитых. Они не могут постоянно продвигаться с такими потерями. И на некоторых направлениях уже видно, как замедлилось продвижение. Сейчас, чтобы их остановить, подойдут резервы, укомплектованные бригады, которые мы так долго ждем", - сказал он.

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