Избранный президент США Дональд Трамп может назначить спецпосланником по мирному урегулированию в Украине своего адвоката Бориса Эпштейна, родившегося и жившего до 11 лет в Москве. Эпштейн стал одной из самых влиятельных фигур в окружении Трампа после его победы на выборах и сам предложил свою кандидатуру на новый пост, написала в пятницу, 15 ноября, газета The New York Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

Эпштейн сам предложил назначить его посланником по Украине

Эмигрировавший в США в 1993 году Эпштейн координировал юридическую защиту в уголовных делах против Трампа. Несколько дней назад он сопровождал избранного президента на встречу с нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом и в самолете по пути в Вашингтон выразил желание стать спецпосланником по Украине. Эпштейн сообщил, что "у него есть родственники по обе стороны конфликта", пишет издание.

Несколько человек в самолете были шокированы идеей назначения Эпштейна на деликатный дипломатический пост, но меньше всего потрясен был сам Трамп, отмечается далее. Он "слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не пообещал ничего", указывает The New York Times.

Отсутствие опыта и уголовное дело

Препятствием к назначению Эпштейна является отсутствие у него дипломатического опыта, а также обвинение против него и нескольких других приближенных Трампа в попытках отменить результаты выборов 2020 года в Аризоне.

Несколько дней назад телеканал Fox New сообщил о намерении Трампа назначить специального посланника по Украине, задачей которого станет проведение переговоров о прекращении войны в этой стране, развязанной Россией. По словам собеседников канала, назначение состоится "в ближайшее время". Это будет "очень высокопоставленный спецпосланник, человек с большим авторитетом", ему поручат "найти решение, которое приведет к мирному урегулированию", указал телеканал со ссылкой на "многочисленные источники".

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