Никиту Журавеля приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

Волгоградский суд вынес приговор Никите Журавелю: его признали виновным в госизмене и приговорили к 14 годам заключения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, его материалы засекречены.

Как пишет волгоградское издание V1, журналистам разрешили присутствовать на оглашении приговора — "но с целой массой ограничений".

"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок один год", — сообщила пресс-служба волгоградских судов.

Сейчас у молодого человека уже есть неотбытый срок по делу о сожжении Корана.

Назначенный государством адвокат Журавеля отказался комментировать приговор.

Следствие полагает, что Журавель в мессенджере вышел на сотрудника Службы безопасности Украины и в марте 2023-го года отправил ему видео железнодорожного состава, перевозившего российскую военную технику, в том числе самолеты, а также данные о передвижении автомобиля одной из воинских частей.

Прокуратура утверждала, что Журавель полностью признал свою вину.

В феврале Журавель получил 3,5 года колонии по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве по мотиву религиозной ненависти (ч. 2 ст. 148 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за того, что сжег Коран в Волгограде "по заданию СБУ". После этого молодого человека с подачи Следственного комитета России и при публичном одобрении этого президентом Владимиром Путиным передали для суда в Чечню, к которой он не имел отношения.

Когда Журавель находился в СИЗО в Грозном, его посетил сын Рамзана Кадырова Адам, которому тогда было 15 лет. Глава Чечни опубликовал видео, на котором Адам избивает заключенного, и написал, что гордится поступком сына.

О заведении нового уголовного дела в отношении Журавеля стало известно в октябре 2024 года. Для суда Журавеля доставили из Чечни в Волгоград.

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