Специалисты, изучающие причины крушения грузового самолета недалеко от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября, "склоняются к технической версии". Об этом, пишет Delfi.lt, заявил глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас после участия в заседании комитета Сейма по нацбезопасности и обороне.
"Время многое покажет, но нет такого, что появятся какие-то данные, на основе которых переквалифицируют расследование", – считает Виткаускас. Предварительные выводы базируются на изучении технических деталей инцидента. Виткаускас добавил, что следователи уже поговорили с выжившими членами экипажа, однако те дали "лишь некоторые уточнения".
Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас подчеркнул, что в настоящий момент следственная группа не располагает данными, указывающие на саботаж как причину падения самолета. "Визуальный осмотр и анализ показали, что никакого внешнего воздействия во время посадки не было. Что могло случиться внутри, покажет анализ бортовых самописцев. Первые беседы с выжившими членами экипажа показали, что у них не было ничего, что вызвало бы беспокойство: не было дыма, какого-то хаоса, запаха, ничего", — сказал Кащюнас.
На месте крушения продолжают работать эксперты из Литвы, Германии, Испании и США, они изучают обломки самолета. По словам Виткаускаса, вскоре их перевезут в ангар, где дополнительно осмотрят, а затем результаты визуального анализа сравнят с данными черных ящиков, обнаруженных накануне. Ожидается, что их расшифровка займет около месяца.
Грузовой самолет упал недалеко от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Погиб пилот, еще три члена экипажа получили ранения.